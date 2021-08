VICE TV NOUS PLONGE, AVEC BONHEUR, DANS LE « DARK SIDE OF THE 90’S »

Qui ne s’est pas déjà fait la réflexion un jour du « c’était quand même mieux dans les années 90 ! » ? Et pourtant, ces années qui ont été marquées par une transformation sociale profonde bouleversant la culture populaire, nous cachent bien des secrets et des anecdotes sombres de cette période. Vice TV nous embarque dans cette série inédite de dix épisodes, témoignages à l’appui.

Tout le monde sait que nos souvenirs enjolivent souvent la vérité, et en y regardant de plus près, les années 90 marquent en réalité une décennie d’extrêmes qui dissimulaient bien des zones d’ombres… Du grunge au hip-hop, de l’explosion d’Internet à la folie des Beanie Babies, en passant par la trash TV, les années 90 sont rythmées par l’obsession des célébrités et l’essor des magazines people aux couvertures et reportages provocants devant satisfaire l’appétit dun public toujours plus insatiable. Vice TV part ainsi à la rencontre de célébrités emblématiques de ces années dont Adam Duritz (Counting Crows), Jeremy Jackson (Baywatch), ou encore Jason Priestley (Beverly Hills, 90210) et Scott Wolf (Party of Five) et décrypte certains des moments les plus tristement célèbres de la décennie.

Dark side of the 90’s, raconté par la star de la musique des années 90 Mark McGrath, à découvrir tous les dimanches à 22h sur VICE TV et en replay sur MyCanal.



Par Margot Pannequin