VICE TV : NAPOLÉON XXI

Du 4 au 25 mai prochain, VICE TV lance son nouveau documentaire « Napoléon XXI », retour sur la figure controversée de « L’Empereur des Français».

200 ans après sa mort, Napoléon ne laisse toujours pas indifférent. Qu’on veuille le déboulonner des places publiques, rejouer ses exploits en costumes d’époque, vanter son héritage politique ou utiliser sa polémique pour vendre des figurines, la question se pose. Pourquoi on s’intéresse encore à Napoléon en 2021 ? Tyran sanguinaire ou icône de pouvoir, retour sur les traces du Petit Caporal avec les journalistes Vice, Mathilde Martin et Sébastien Wesolowski. Enquête d’Ajaccio à Fontainebleau, à la rencontre de personnalités atypiques et passionnées, à la recherche de réponses. En un épisode de 44 minutes et trois de 22, les deux comparses analysent l’obsession napoléonienne avec humour et fraîcheur, à la sauce VICE.

Napoléon XXI, réalisé par Anne-Laure Planchais et Elodie Rassel du 4 au 25 mai à partir de 22h sur VICE TV et en replay sur MyCanal.

Par Carla Bernini