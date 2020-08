UNI-T, RAPPEURS QUÉB’ : « SORTIR DE NOTRE ZONE DE CONFORT »

Sur votre page Facebook, vous parlez de « créer un message social à travers la diversité de la langue et de la musique », ce serait quoi votre message ?

Il y en a plusieurs. Le monde doit changer, encore et toujours… Affirmez-vous ! On a aussi des textes plus légers et marrants… Je crois qu’on a toujours une énergie amusante et motivante qui inspire. On essaie d’être vrais dans tous les moments que nous vivons et on n’a pas peur d’être dans toutes nos émotions. Le message ultime serait vraiment de faire un avec soi-même et avec le monde entier.

Pensez-vous que la musique a ce vrai pouvoir fédérateur ?

Oui. La musique a définitivement un grand pouvoir. C’est elle qui fait qu’on se rappelle des plus beaux moments de nos vies. C’est un privilège de pouvoir créer ces moments pour d’autres personnes. Quand on est sur scène, on peut voir de ses propres yeux le pouvoir de la musique avec l’effet qu’elle a dans la foule. C’est un effet d’unité quand tout le monde est sous l’effet d’une ambiance, d’une chanson. Vous parlez aussi d’influence de la génération actuelle. Dans quel sens voudriez-vous l’influencer ?

Vers plus d’authenticité et d’émotion. Bon, bien sûr, on cherche aussi à la pousser à s’amuser et à prendre du plaisir ! Premier album: ALP (Avant la percée), 2019

Par Anaïs Delatour

Photo : Vucci