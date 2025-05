THANK YOU TOM

En attendant de découvrir le huitième Mission: Impossible, on a demandé à plusieurs réalisateurs, une actrice, un monteur et un chorégraphe de combats ce qu’ils pensaient de la saga de Tom Cruise.



JULIEN SERI RÉALISATEUR

YAMAKASI, SCORPION

« Tom Cruise est au cœur de la saga Mission: Impossible et en est indissociable. Son engagement en tant qu’acteur, dans ses cascades audacieuses et dans son rôle de producteur, garantit la qualité des films. Les réalisateurs comme De Palma, Woo, Abrahams, Bird, ont chacun apporté leur touche unique, mais McQuarrie a trouvé l’équilibre idéal entre le classicisme indémodable, l’épique et l’émotion. La franchise reste ainsi l’un des meilleurs exemples de ce que Hollywood peut offrir de mieux en matière de cinéma d’action, d’aventure et d’espionnage. »

ALAIN FIGLARZ CHORÉGRAPHE DE CASCADES

TAKEN 2, LA MÉMOIRE DANS LA PEAU

« Dans la mesure où un film me fait rêver, c’est bon pour moi. Et Mission: Impossible, ça m’éclate. C’est tellement bien fait que l’on y croit. J’adore la production, tout est léché, la photo est top, les bastons sont excitantes, c’est super bien réalisé. C’est vraiment la référence en cinéma d’action. Et à chaque fois, on attend la suite des aventures de Tom Cruise, comme ce huitième volet. C’est ça le grand cinoche ! Tom Cruise est un génie. Il a plus de soixante ans, il pilote des jets, des hélicos, des motos, des voitures, il cavale comme un malade. Respect total ! En France, on double tous les acteurs, les assurances nous empêchent de prendre le moindre risque… Un mec comme Cruise, c’est un monument ! »

PAUL HIRSCH LÉGENDE D’HOLLYWOOD

MONTEUR DU PREMIER MISSION : IMPOSSIBLE

« Je suis très fier de mon implication dans la franchise Mission: Impossible. Au fil des années, elle s’est révélée toujours aussi divertissante et son succès au box-office reflète le plaisir qu’elle a procuré aux spectateurs du monde entier. Bosser avec Tom Cruise a été une véritable source d’inspiration, car c’est la personne la plus travailleuse avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer. Il adore ce qu’il fait et son attitude positive est contagieuse. Il adore se surpasser dans ses cascades, et le public aime cela aussi. Le succès de la saga n’a vraiment rien d’une surprise… »

FGKO (ALIAS KEVIN & FABRICE) RÉALISATEURS

VOYOUCRATIE, DU CRÉPITEMENT SOUS LES NÉONS

« Mission: Impossible, c’est le cinéma américain avec lequel nous avons grandi, du grand cinéma d’action qui nous a fascinés. Surtout les trois premiers films de la saga que l’on a découverts adolescents, avec de grands réalisateurs derrière la caméra comme Brian De Palma ou John Woo. Chaque Mission: Impossible était une œuvre avec une identité différente, avec une vraie proposition de mise en scène, et à chaque fois, une véritable réinvention. Après, la saga a changé. Mais Tom Cruise reste une mégastar, une des dernières vedettes qui peut incarner la masculinité, même s’il s’entoure de plus en plus femmes dans les derniers Mission: Impossible. Et si Tom veut tourner avec nous, c’est quand il veut ! »

JULIE CHEN ACTRICE ET COMBATTANTE

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU

« Tom Cruise ne fait pas semblant. Il joue avec une sacré générosité : la précision, la prise de risque et l’engagement, c’est du 100 % popcorn ça. La scène de combat sur le train dans Mission: Impossible – Dead Reckoning, c’est le genre de moments qui te reste. Crois-moi, en tant que boxeuse, je sais ce que ça représente de garder l’équilibre quand on se bat sur un sol stable, alors, rester juste quand le sol tremble sous tes pieds, à vitesse réelle, sans triche, sans fond vert. C’est incroyable. Pour moi, c’est ca qui change tout, le mec ressent vraiment la peur et l’adrénaline. C’est le summum du cinéma d’action. »

THIERRY KLIFA RÉALISATEUR

LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

« C’est une franchise exceptionnelle, divertissante, exaltante, avec un contenu fort, comme l’avant-dernier volet avec cette histoire d’intelligence artificielle. Grâce à Tom Cruise, cette saga est partie du bon pied avec Brian De Palma, qui signe un blockbuster d’auteur, très complexe. Pour moi, Dead Reckoning est le meilleur de la saga avec le premier, un film de toute beauté. J’ai retrouvé une histoire à tiroirs, une ambiance crépusculaire, avec cette course effrénée de Tom Cruise contre le temps. Cruise a une croyance totale dans le cinéma, il essaie de se passer des effets spéciaux, il se bat pour que ses films sortent en salles et pas sur les plateformes. J’ai l’impression qu’il est le « dernier des Mohicans ». »

ABDEL RAOUF DAFRI SCÉNARISTE-RÉALISATEUR

UN PROPHÈTE, L’ENNEMI PUBLIC N°1

« La série de films Mission: Impossible était au départ une très belle promesse de cinéma. Un immense metteur en scène (Brian De Palma) et la fine fleur de l’écriture de scénarios, messieurs David Koepp et Steven Zaillian. À l’écran, dans le rôle-titre, Tom Cruise ! Ce genre d’équipe, au poker, on appelle ça une quinte royale ! À sa sortie, en 1996, le film fut autant un carton au box-office qu’une véritable œuvre artistique. À mes yeux, le premier opus reste un chef-d’œuvre ! Les « épisodes » suivants vont vite sombrer dans le grand n’importe quoi. Le deuxième film, du propre aveu de Robert Towne, scénariste du Chinatown de Polanski appelé en urgence et à prix d’or pour tisser un semblant de trame, n’est qu’une suite de séquences d’actions aussi époustouflantes qu’invraisemblables. Le seul qui va s’en tirer avec les honneurs est un autre « plan B » : Brad Bird, qui réussira la prouesse d’injecter une bonne dose de fantaisie dans l’ingénierie du Protocole fantôme. »