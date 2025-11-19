Si vous pensiez que Bernard Tapie était mort, vous avez tout faux. Il a en réalité 34 ans et s’appelle Frédéric Merlin. Ambitieux entrepreneur aux faux airs de robot destructeur, la relève de la duperie est assurée. Tenez-vous prêts.

Programmés par une force obscure dans l’objectif de prendre des décisions insensées que vous seul pouvez comprendre, votre système pourrait bien devenir obsolète d’ici peu. Si vous craignez d’être détecté par un vulgaire captcha ou pire, être débranché à tout jamais, il est temps d’apprendre à vous fondre dans la masse. Pour cela, voici la liste parfaitement claire et concise des comportements à ne plus adopter. Ouvrez bien grand votre mémoire vive.



VOUS ÊTES AUSSI SOUPLE QU’UN CAILLOU

Revenir sur vos positions ? Prendre du recul ? Vous remettre en question ? Ja-mais. Vous avez beau vous targuer d’être quelqu’un de stable, fiable voire inaltérable, vous êtes juste aussi flexible qu’un dirigeant russe. Si vous étiez responsable d’une décision catastrophique au boulot (comme intégrer Shein à vos grands magasins), vous iriez la défendre sur tous les plateaux télé avec l’aplomb d’un premier de classe. Ce n’est jamais vous le problème, c’est les autres. Ces gros nuls.

VOUS AVEZ RÉPONSE À TOUT

Dieu qu’ils sont énervants vos grands-airs et vos formules toutes faites. Donneur de leçons, l’avocat du diable dans tous les débats, le représentant de la loi sur terre… C’est à se demander si une conscience se cache sous votre chevelure impeccablement gominée. À grand renfort de mots compliqués pour tenter de légitimer votre discours, vous ne dupez plus personne. ChatGPT vous a doublé.

VOUS N’AVEZ QU’UNE EXPRESSION FACIALE

Entre ce demi-sourire aux dents trop blanches (jolie céramique) et cet impertinent sourcil haussé parfaitement épilé, vous avez l’air d’avoir un filtre Snapchat sur le visage en permanence. Pas besoin de botox dans vos pommettes, il coule déjà dans votre cerveau, bien au chaud entre les algorithmes et les statistiques. Face à vos détracteurs, vous balancez « Je crois en la transversalité de l’offre », « Il faut transformer énergétiquement nos actifs » ou « Il ne faut pas sectoriser le client » tout en conservant votre indescriptible rictus. Flippant.

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR DANS L’IMMOBILIER

Un métier où le paraître est tout aussi important que le savoir-faire. Parti de rien (ils le sont toujours), vous avez misé sur votre instinct de tigre et investi dans les centres commerciaux abandonnés en plein centre-ville. L’idée brillante pour entuber vos clients frustrés de voir leur chiffre d’affaires plus que jamais en baisse et votre train de vie toujours à la hausse. Quelle est belle la vie depuis le hublot de votre jet. Souriez les pauvres, vous êtes bernés.

VOS JOURNÉES DURENT 32 HEURES…

…et pas 24 heures comme nous autres. C’est impossible autrement. Personne ne peut avoir une carrière aussi prenante, une vie de famille aussi épanouie et une mine aussi reposée en même temps. À croire que vous programmez chacune de vos activités sur Excel (c’est d’ailleurs ce que vous faites), de vos menus de la semaine à votre mariage en Sicile. L’as de l’orga’, la chemise impeccablement repassée, les chaussures parfaitement cirées et cet insupportable parfum qui reste dans l’air après votre passage. Écœurant.

VOUS AVEZ DES RELATIONS DISCUTABLES

Vous préférez inviter Nicolas Sarkozy à partager sa vision de l’entreprenariat lors d’une masterclass sur un rooftop ? Ou être invité par Guillaume Pley dans son podcast Legend ? Les deux, mon colonel. Et pourquoi pas, ensuite, rejoindre ce bon vieux Tony Parker pour un peu de cancan sur la flemmardise des Français et leur jalousie chronique face à la réussite de ceux qui bossent, parce que oui, vous avez bossé pour en arriver là. On n’a rien sans rien. Réveillez-vous bande de feignasses.

VOUS ÊTES UN INFLUENCEUR EN DEVENIR

Il est là le grand projet. Les immeubles en ruine, ça va deux minutes. Vous avez déjà le carnet d’adresse digne d’un agent de talents chez Webedia, et la popularité d’un jeune Maga. Plus rien de peut vous arrêter. Il ne vous reste plus qu’à trouver le nom de votre chaîne YouTube et commencer à publier des shorts de motivation pour jeune entrepreneur en mal d’ambition. Voilà un plan de carrière enviable pour quelqu’un qui risque fort de se faire rattraper par la justice en 2026.



Verdict : Vous cochez plus de trois cases ? Update Merlin 3.0 is not available.

Par Suzanne Derquine