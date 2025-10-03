TEST : COMMENT LARGUER VOTRE PSY…

Non seulement elle est l’une des plus chères de la place de Paris mais en plus cette nigaude de thérapeute ne prend pas la CB. Mettez un terme à cette relation au plus vite.

Biberonné depuis l’adolescence aux podcasts de « performative males », vous avez naturellement entrepris, à l’âge adulte, une longue et coûteuse thérapie. D’abord gargarisé par cette nouvelle identité de mec déconstruit, vous êtes revenu chaque semaine dans le sofa beige de votre psy, impatient de creuser votre passé tout à fait ordinaire. Mais, depuis l’avènement des Sigma et le retour des tradewives, cette perpétuelle remise en question de votre masculinité ne semble plus si importante… Ne serait-il pas temps de larguer votre psy ?

ALLEZ AU BOUT DE VOTRE LÂCHETÉ

Appeler votre psy pour annuler les 150 prochaines séances n’est même pas une option envisageable. Quitte à donner raison à cette mégère qui vous balance vos quatres vérités chaque mercredi depuis trois ans, vous n’allez plus répondre à ses coups de fils et tout simplement… disparaître. Attention toutefois, en ghostant votre psy, vous mettez fin à votre plus longue relation. Ne prenez pas le risque de la croiser chez Monop’ au rayon spiritueux. Déménagez à Bordeaux et résiliez votre mutuelle.

DEVENEZ SON PIRE CAUCHEMAR

Elle n’a jamais relevé vos retards systématiques, n’a pas ignoré vos sms nocturnes après un cauchemar sur votre mère, a répondu à votre carte postale de l’été dernier et a même fait semblant de partager vos sentiments parfaitement déplacés à son égard. Il n’y a pas à dire, vous avez trouvé la psy parfaite. Mais la vie est ainsi faite et ce manque de relief vous agace. Faites-vous plaquer une bonne fois pour toutes. Vous introduire chez elle un soir semble le bon moyen d’installer une distance. Sinon, kidnappez son chien..

OPÉREZ UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

Bravo ! La plus grosse ardoise du cabinet est la vôtre. Avec votre misérable salaire de libraire dans le XXe arrondissement, ces quatre dernières années de thérapie à 70 € la séance par semaine vous ont ruiné. Votre femme a beau applaudir l’homme mou que vous êtes devenu, il va falloir choisir entre les leçons de piano d’Hortense et cette inexplicable attirance qu’exerce sur vous votre belle-mère. Soyez classe et réglez vos dettes avant de rejoindre la grand-mère de vos enfants à l’hôtel.

SÉQUESTREZ-LE, TOUT SIMPLEMENT

Il en sait trop. Ne poussez pas les limites de son serment dans de telles extrémités et faites-vous justice avant qu’il ne s’en charge. Votre psy est peut-être resté impassible devant vos indicibles aveux, il n’en demeure pas moins un homme faible qui juge votre différence. N’allez surtout pas imaginer qu’il vous comprend. Vous êtes devenu son sujet de prédilection aux dîners pour amuser ses potes et faire croire que son métier n’est pas chiant à mourir. Il l’est. Et d’ailleurs, il va mourir.

ALLEZ VOIR AILLEURS

Ne culpabilisez pas. Après tant de rendez-vous à la même adresse, il est parfaitement normal de rêver d’évasion. La routine s’est installée et vos fantasmes de transferts se sont envolés, au point que vous préférez votre nouvelle psy et ses tarifs. Pour éviter l’honnêteté qui n’est pas votre fort, mettez en compétition les confidentes : « Tiens c’est marrant, votre consœur m’a dit l’inverse hier ». Même si cela n’apporte rien, pour la première et dernière fois de votre vie, deux femmes se battront pour vous.

FAITES LUI DÉCOUVRIR SA VRAIE VOCATION

Laisser traîner des brochures de corps de ferme en Dordogne dans la salle d’attente de votre psy à deux doigts du burn-out, voilà qui relève du génie. Plus besoin de rompre puisque cette idiote a vidé son bureau et fait ses valises la semaine dernière pour un aller sans retour à Périgueux. Vous pouvez vous targuer d’être une bonne âme, personne n’est dupe : on vous a entendu gazouiller d’extase face aux cinquante patients à la rue. Alors, à d’autres.

FAITES VOTRE DEUIL

Le décès de votre psychiatre, voilà une catastrophe qui mérite bien une série sur Arte. D’ailleurs elle existe. Prenez une ultime fois le chemin du secrétariat et réclamez une ristourne pour « défaut de fiabilité ». À ce stade vous n’avez plus rien à perdre, si ce n’est votre dignité. Ensuite, incrustez-vous aux obsèques et laissez dégouliner votre chagrin sur le cercueil de votre feu-thérapeute. Cet égoïste est parti sans régler vos soucis, il y a de quoi se foutre en l’air non ?

VERDICT : Vous cochez plus de trois cases ? Vous êtes sûrement HPI (non, toujours pas.)

Par Suzanne Derquine