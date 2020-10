STREAMER 1 : MARCUS, PIONNIER DU TWITCH

Si vous êtes un môme des années 90 – équipé du câble – vous connaissez forcément Marcus et son émission Level One. En 1998, il est le premier à avoir fait diffuser à la télévision une partie de jeu vidéo qu’il commentait en direct, ou presque. À l’heure où la culture gaming prend de plus en plus d’ampleur, nous le retrouvons dans son studio de la banlieue parisienne, une sorte de musée du gaming ou salle de jeu pour grand enfant. Car il n’est de console qui ne soit passée entre les mains de Marcus…

En 1977, alors qu’il n’a que 11 ans et se fait encore appeler Marc, son père ramène des US l’un des tout premiers jeux vidéo : un Pong. « Une console avec des sortes de thermostats de four pour bouger les raquettes. C’était la première fois qu’on pouvait s’approprier la télé, on n’était plus obligé de subir Jacques Martin et l’École des fans. Depuis, j’ai eu toutes les dernières consoles. »





« AVANT, IL FALLAIT AVOIR DES NIKE. AUJOURD’HUI IL FAUT AVOIR UN BEAU SKIN DANS LE JEU. »



En 1989 et désormais jeune vingtenaire, il devient testeur de jeux vidéo pour le magazine Micronews. « Je n’en revenais pas d’être payé pour jouer. » Le journaliste débutant écrira pour Tilt ou Consoles Plus, puis, à la fin des années 90, il fait ses débuts à la télé sous le nom de Marcus. Un bref passage sur France 3 dans l’émission Micro Kid ’s, avant de rejoindre en 96 Canal + et son ambitieux programme court Cyber Flash : « C’était tous les soirs en clair, ça parlait de jeux-vidéos, d’internet, et de la culture multimédia. C’était une des premières émissions de télé qui considérait le jeu vidéo comme une véritable culture, au même titre que le cinéma, le théâtre, les romans etc. J’y suis allé parce qu’on m’avait dit que Canal + voulait aussi ouvrir une chaîne dédiée aux jeux vidéo. C’était le début du satellite, des tas de chaînes thématiques pouvaient s’ouvrir… C’était les prémices d’internet en fait. » La PS1 vient de sortir, on passe de la 2D à la 3D et les éditeurs évoluent vers des jeux plus adultes comme GTA ou Resident Evil. La console n’est plus qu’un jouet pour enfant, le public est là, il ne manque plus que la fameuse chaîne de Canal et l’émission parfaite…