STÉPHANE ASHPOOL : « L’ÉNERGIE DE LA RUE »

Né dans le 9e arrondissement, d’une mère danseuse yougoslave et d’un père sculpteur anglais, Stéphane Ashpool a fait ses armes dans l’agence de comm’ Ping Pong. L’amoureux de Pigalle, s’est formé en autodidacte entre design, soirées DJ set et basketball.

Légende photo : SUR LE BOUT DES DOIGTS_ À 42 ans, le créateur éclectique, continue de faire bouger Paris et d’entreprendre – de la place Saint-Georges à l’international.

Tu as pensé les tenues des 840 athlètes français dans les 60 disciplines olympiques et paralympiques avec le Coq sportif pour les JO 2024. Quelles ont été tes inspirations pour réinventer le drapeau français ?

Stéphane Ashpool : J’ai fluidifié les trois couleurs pour représenter la France et un Paris métissé, à travers les corps, les sports et les cultures.

Quel a été le plus grand challenge ?

Je voulais produire au maximum à proximité ! On a réussi à tout produire à trois heures de vol maximum, ce qui est un véritable pari. Les tenues ont été tricotées et brodées dans la région de l’Aube, le tissu vient du Portugal, et la mise en œuvre a été faite en France et au Maroc. Et le Coq sportif possède ses usines dans le bassin troyen, c’était un véritable atout.

Tu commences en tant que créateur de mode en 2008, avec ta marque Pigalle. Quelle est l’histoire ?

Sur la place Saint-Georges à Pigalle, il y avait un local de libre, et six mois après l’avoir repéré, j’y ai ouvert une boutique. Je suis allé au Japon, et je l’ai remplie de plein de choses, notamment un t-shirt souvenir avec écrit « La boxe Pigalle ». Deux ans après, j’ai eu envie de mettre en scène des looks, c’était une grande synergie d’ambiances, entre des envies de styles et l’influence des amis de Tokyo.

Ta définition de la mode ?

Je me la suis appropriée, non pas par le vêtement, mais comme médium créatif. Sur les défilés, je mettais en scène des personnages et on composait quasiment toutes les bandes-sons de Jimmy Whoo à Ichon, en passant par Bonnie Banane.

Cette synergie tu l’as développée au début des années 2000, lorsque tu montes le collectif branché « Pain O Chokolat » qui organise des soirées « Block Party », et les emblématiques Fêtes de la Musique.

Oui, on était une dizaine d’amis du nord de Paris, et on a fait notre première fête Place Gustave Toulouse, dans le 9e. On a réuni des gens de scènes différentes avec Keziah Jones, -M-, Asap Rocky, Skepta… Les soirées, elles, allaient de Bourse à Trinité, avec une ambiance musicale alternative qui passait de Jacques Brel à de l’électro’, à de la deep house, jusqu’au rock et au rap. À l’époque, on faisait nos connexions sur MySpace.

De Mykki Blanco à Drake, de Paris à Tokyo, ta marque a séduit à l’international. Quels ont été les ingrédients de ce succès mondial ?

À l’époque de « Pain O Chokolat » on était demandé pour faire des fêtes à l’étranger. Pendant dix ans on est allé de Tokyo, à Bali, aux États-Unis, à Copenhague… On a construit un carnet d’adresses… Je dirais qu’on a bien travaillé sans faire exprès.

Tu as aussi été DJ au club le Pompon, créé par le publiciste anglais John Whelan, Charaf Tajer le DA de Casablanca et Omar de chez Omar. À quoi ressemblaient vos fêtes ?

Le run de soirée et la boutique Pigalle ont apporté une bonne visibilité au collectif, avec Asap Rocky et son crew qui portaient les t-shirts de ma marque. Au Pompon, on a réuni un public mode et de rue, c’était très éclectique. On était les maîtres de cérémonie de l’énergie musicale et on se mêlait à la foule, toujours dans cet esprit de party joyeuse, festive et libre.

Ces expériences entre mode et musique t’ont conduit à Virgil Abloh.

La première fois qu’on s’est rencontré, lui et Matthew M. Williams m’ont contacté parce que Stüssy faisait un portrait de personnes qui faisaient bouger Paris. À l’époque, Matthew travaillait pour Lady Gaga et Virgil Abloh pour Kanye West. En 2012, ils ont créé le collectif Been Trill (avec Heron Preston, ndlr) en faisant des fêtes au sein de notre collectif. Puis Virgil a eu une accélération incroyable quand le street high-fashion est devenu à la mode, il était super abordable et chaleureux.

Tu as aussi mené de nombreuses collaborations avec Nike, de la création d’un terrain de basket rue Duperré en 2009 à vos collections sportswear. Quelle est la pertinence de lier mode et sport ?

J’ai la chance d’être né à mi-chemin entre l’Opéra Garnier et Pigalle, entre des choses oniriques et raffinées et une énergie liée à la rue. Ça m’a permis de faire des ponts entre le basket et des pièces coutures, et de ne pas y mettre de barrières.

La couture, tu l’as expérimentée en 2015, lors de ta victoire du prix ANDAM, et de ton mentorat avec Bruno Pavlovsky, président de la maison Chanel.

J’étais très heureux, car c’est l’une des plus belles maisons du monde, et aussi parce qu’il a racheté par affection des anciens artisans plumassiers, brodeurs et plisseurs tels que les maisons Massaro et la Maison Michel. J’ai tout de suite voulu intégrer des éléments de couture sur des blousons masculins. J’adore la technique, qu’elle s’applique à un terrain de basket, une pièce couture ou une casquette.

Ton exposition au 19M « Figure libre. Stéphane Ashpool » (jusqu’au 16 juin) a été scénographiée par Georgi Stanishev. Quel est le pitch de l’expo ?

C’est une expression libre des sujets qui me plaisent. Et l’introduction est le travail de mes neuf dernières années en lien avec les différents ateliers des Métiers d’Arts de Chanel.

