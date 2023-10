Ce soir Jean Pierre Marois et jCDC (Jean Charles de Castelbajac sont les maitres de Cérémonie

Jean Charles de Castelbajac et Benjamin Sabatier fraternisent frères d’Art ils ont fait le coup de pistolets à peinture ensemble

Elena Siberia est dans la place et Yves de Roquemaurel veille au grain dont on fait la vodka

Quand on parle de street Painting Alice Savoia, Sophie Alurralde, Ginevra Martucci et Carola Comba ripolinent !

Jean Pierre Marois, sandwiche entre Charles Antoine et Eva Blanche

frère Thomas Hardy et son blanc saint

Ca me fait penser l'ancien Carré VIP des Bains Douches celui du night club au sous sol pres du dancefloor avec dans le temps beaucoup plus de banquiers et de taupe modèles