SÉBASTIEN TELLIER : Home sweet home ?

Gants en latex et synthés spongieux : pour son nouveau clip annonçant son album à paraître au printemps chez Record Makers, Sébastien Tellier reçoit dans sa cuisine. Comme d’habitude, il parvient à tirer mélancolie et fantaisie d’un point de départ trivial – dans une ambiance surréaliste à la Dalí, il flâne en costard blanc, plus Barry Gibb que jamais : « Les tâches ménagères et la charge mentale m’emmènent danser leur perpétuel ballet. Et petit à petit, je me laisse aller au plaisir. Et finalement je m’interroge : la clé du bonheur est peut-être là, cachée sous un panier de linge sale. » Débranchez les guitares, remplacez-les par un aspirateur – et que les claviers aient le son mélodieux des fers à repasser. L’électro-pop d’intérieur, version moderne de la musique de chambre ?

Nouveau clip & Single disponible

Par Louis-Henri de La Rochefoucauld