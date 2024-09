RÔLES-MODÈLES, EXPOSITION DE MATHILDE MARC À L’HÔTEL LA LOUISIANE

Des images où les femmes inspirent et sont belles, indépendamment de leur âge : Rôles-Modèles sera la prochaine exposition de Mathilde Marc et celle-ci se déroulera à l’Hôtel La Louisiane à la rentrée de septembre. Mathilde a photographié Françoise Fabian, Gabrielle Lazure, Elli Medeiros et plus d’une quinzaine d’autres actrices et artistes ; elle entend révéler la beauté éternelle, sans clin d’œil nostalgique à leur 20 ans… Ces femmes sont d’aujourd’hui.

Quelle est la genèse de ce projet ?

Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, tout d’abord des lectures, le roman Best love Rosie de Nuala O’Faolain, l’essai Sorcières de Mona Chollet et une table ronde à la SACD autour du constat de l’invisibilisation des femmes sur les écrans après 50 ans. Ces livres et cette rencontre m’ont fait réfléchir sur la représentation des femmes plus âgées dans notre société et aussi dans mon propre travail. Quand j’ai pris conscience de ce systématisme de la mise à l’écart des femmes dès qu’elles prenaient de l’âge, j’ai eu envie de prendre le contrepied de cette tendance et de réaliser des images où elles seraient belles, majestueuses, des héroïnes de premier plan.

Qu’est-ce que cela signifie « rôles modèles » ?

C’est une expression qui vient de la sociologie, un ou une rôle modèle, c’est une personne qui inspire d’autres personnes et ouvre le champ des possibles. Quand j’ai commencé cette série je voulais surtout tenter de contrer cette idéologie agiste omniprésente mais au fur et à mesure de mes rencontres avec des femmes de différentes générations, je me suis rendue compte que ce qui me passionnait, que ce que je recherchais au fond dans ce projet c’était la transmission, de voir que malgré les barrières sociétales il est possible de créer à tout âge.

Comment choisis-tu tes modèles ?

Ce sont soit des personnes que j’admire depuis longtemps, soit des personnes que j’ai rencontré au fur et à mesure et dont les parcours m’ont interpellée, intriguée. J’ai tenté de faire en sorte qu’il y ait une pluralité des profils, des milieux, il y a des personnes connues, moins connues… Je me suis rendue compte aussi que je choisissais des actrices plutôt engagées et même assez badass !

Quel est le fil rouge de cette exposition ?

Le lien principal c’est le Cinéma. Les femmes que j’ai photographiées sont parfois écrivaines, réalisatrices, scénaristes, productrices, chanteuses… mais elles ont toutes joué à un moment donné de leurs vies dans des films. Certaines ont même joué ensemble, j’adore les liens.

Comment choisis-tu les lieux ?

J’ai commencé à faire mes premiers portraits à l’hôtel des Grands boulevards, mon compagnon y travaillait à l’époque comme chef cuisinier. J’avais proposé un troc, je faisais des photos pour leur Instagram et en échange j’avais la possibilité d’utiliser des chambres pour mes shootings. J’ai aussi fait quelques photos à l’hôtel du vieux marais, sur des festivals et enfin à l’hôtel mythique la Louisiane.

Pourquoi l’hôtel la Louisiane est-il un lieu adapté pour l’exposition de tes rôles modèles ?

Il y a quelques mois, je souhaitais faire le portrait de l’actrice Gabrielle Lazure et je réfléchissais à un lieu pour notre séance. Je me suis alors souvenue d’une exposition de Nicolas Comment consacrée à Étienne Daho que j’avais pu visiter il y a deux ans à l’hôtel La Louisiane, j’avais alors été séduite par le lieu. J’ai contacté la responsable du lieu, Charlotte Saliou, pour savoir s’il serait possible d’y faire un shooting. Charlotte a alors regardé mon travail. A ma grande joie elle m’a dit qu’il serait possible d’y faire des photos mais aussi de les exposer. J’ai été très touchée par cette proposition car j’y ai vu des liens entre l’histoire de l’hôtel avec ces différentes générations d’artistes qui s’y sont succédées, des figures de femmes emblématiques comme Juliette Greco, Simone de Beauvoir, c’est comme si tout prenait sens entre ces portraits et ce lieu.

Est-ce un projet féministe ? Quelles sont les valeurs que tu veux faire passer ?

C’est un projet sororal, intergénérationnel, sur la transmission, l’inspiration. L’idée au cœur de ce projet c’est de se dire qu’à tout âge on peut désirer et créer.

Si tu devais décrire ton univers, que dirais-tu ?

J’ai un univers qui se situe entre documentaire et fiction. Je suis inspirée par des sujets et des personnes réelles, souvent originales et même excentriques et par le biais de la mise en scène, de la lumière, des décors ou des costumes, nous créons ensemble un univers parallèle, hors du temps.

Du vendredi 20 septembre au jeudi 3 octobre entre les murs de l’Hôtel la Louisiane

60 rue de Seine, au cœur de Saint-Germain-des-Prés





Par Sylvia Bollé