Raised by Energy !

Si je vous disais qu’il y a cinq ans, l’un des plus grands rendez-vous sportifs français était encore interdit ? Le 6 septembre 2025, l’UFC Paris revient pour une quatrième édition. Un show

XXL, devenu rendez-vous annuel, sold-out en quelques heures. Et pourtant, jusqu’en 2020, le MMA était absolument illicite sur le territoire.

Depuis sa légalisation, tout est allé très vite. Le MMA (Arts Martiaux Mixtes), surnommé « Sport Suprême » par les experts, fait salle comble du Zénith de Nantes à la Défense Arena en passant par vos respectives salles des fêtes. Et si vous avez raté les shows, impossible d’échapper aux highlights sur Instagram : coups de coude retournés, étranglements arrière, célébrations provoc et j‘en passe… Brutal me direz vous ? Chirurgical tant il s’agit d’un vrai jeu d’échecs sous adrénaline. Ceux qui ont aimé la pression mentale de Queen’s Gambit devraient jeter un œil : les combattants sont devenus les maîtres du mind game : un jour gentlemen stratèges, l’autre puérils et taquins, le tout, toujours très réfléchi.

Personne ne s’y trompe, en 2026, Netflix lancera « L’Arène », sa première émission MMA avec Cyril Gane, Cédric Doumbé et Benoît Saint-Denis en jurys. À la clé : 100 000 € et un contrat pro, de quoi faire saliver les quelque 60 000 licenciés amateurs de la discipline.

Aujourd’hui, le MMA trouve sa place. Ses combattants sont devenus les nouveaux héros d’une génération, peut-être même plus que les footballeurs. Pourquoi ? Parce qu’ils sont multiples, singuliers, accessibles. Chacun peut s’identifier, tant la palette de parcours et de tempéraments est vaste.

Le MMA touche toutes les classes sociales, inspire le cinéma, le rap, la pub et la politique. Aux États-Unis, il semblerait même que Donald Trump en personne supplie Dana White, boss de l’UFC, la plus grosse ligue mondiale, d’organiser un fight à la Maison Blanche…

Voici donc ce magnifique hors-série réalisé avec nos amis de chez Monster Energy. Bonne lecture… et que le meilleur gagne !



Par Max Malnuit

Retrouvez Delphine Benouaich, Boris Mbarga Atangana, Morgan Charrière & Julina Nilusmas, Kevin Jousset dans notre supplément ci-dessous :