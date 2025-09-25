QUEL VIP CLUB POUR VOTRE NEPO-MARMOT ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI. Les autres, vous pouvez tourner la page. Sans rancune ?

Légende photo : HIT CLUB_ Évidemement que votre chérubin mérite le meilleur ! Inscrivez-le au Racing Club, il s’y fera de meilleurs contacts qu’à l’école communale. (campagne« Back to School » de Little Level).

Il va de soi que votre nounou dégotée chez Westside Nannies n’est pas à la hauteur des espérances placées dans votre précieuse progéniture. Cette ancienne étudiante du MIT a certes un doctorat en astronautique et l’oreille absolue, mais vous visez plus loin. À 4 ans, vos jumeaux ont déjà pris du retard sur la fille de vos voisins et ce n’est qu’une question de semaines avant que cette petite peste n’apparaisse sur la liste de pré-inscription d’une Ivy League. Et vos marmots à côté ? À part manger leurs crottes de nez ou réclamer un épisode de Peppa Pig (parfois les deux en même temps), ils n’ont pas accompli grand chose. Mais qui donc vous a mis en tête que l’éveil à l’équitation le week-end et le baby-théâtre le mercredi allaient suffire à faire de vos fistons la relève ? Réveillez-vous, bon sang. Il n’est pas trop tard pour éviter le désastre et les faire entrer dans le droit chemin. Du moins le vôtre.





MOURATOGLOU ACADEMY

Qui dit wealthy, dit healthy. Bien qu’un brin cliché, les sports de raquettes ne doivent surtout pas être négligés. Aucun deal qui vaille le coup n’est négocié sur un tatami ou dans un couloir de nage. Aucun. Alors qu’une partie de tennis improvisée entre midi et deux ou un squash inattendu en plein séminaire, c’est tout à fait plausible. Et même s’il est évident que vos enfants seront briefés pour laisser gagner leur boss, un bon revers à une main, ça a de la gueule. Inscrivez sans attendre vos enfants à la Mouratoglou Academy pour un coaching personnalisé avec l’ancien entraîneur de Serena Williams. Ce petit futé de Patrick [Mouratoglou] a inauguré son école il y a dix ans à Sophia Antipolis et réclame la modique somme de 7500€ pour 1 h 30 de séance avec lui. À ce prix-là, le ramasseur de balle est offert.





FILS DE GAFAM

Pour ce qui est du networking encore très restreint de vos jumeaux, rien n’est perdu. Les entrepreneurs aux dents acérées ont flairé un bon filon depuis plusieurs années : inaugurer des clubs pour enfants. Privés, seulement accessibles avec un abonnement, ces établissements peuvent même accueillir la nounou. C’est royal. À Tribeca, pour 4600€ par an, The Wonder propose 750m² de surface pour s’asseoir en tailleur et discuter avec les autres fils et filles de GAFAM. Ateliers, rencontres, tables rondes, masterclass et même des conférences pour débattre de l’avenir.

À Londres, Purple Dragon et ses tournois de golf, Jaego’s House et ses bals masqués ainsi que Cloud Twelve et ses séances de naturopathie se tirent la bourre du meilleur kids club. En attendant que vous fassiez votre choix, vos enfants n’en sont pas encore à négocier des OPA. Commencez déjà par changer leur couche.

Par Suzanne Derquine