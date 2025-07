QUEL BLED PRIVATISER POUR VOS NOCES ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI. Les autres, vous pouvez tourner la page. Sans rancune ?

Légende photo : CITY OF LOVE_ Jeff Bezos et Lauren Sánchez ont privatisé trois rues de Venise pour un mariage very bling à 40 M ? Vous pouvez faire mieux… (campagne « Mariage de luxe » by Louboutin.)

Maussade à l’idée de vous marier au Palazzo Versace – énième cinq étoiles dubaïote où votre plouc de cousine a épousé un Allemand rougeau l’an passé –, blasée d’imaginer votre cortège évoluer sur le pavé du manoir de vos aïeuls et loin d’être enchantée par des noces estivales en Île-de-France avec le gratin parisien… vous avez pris votre futur époux entre quatre yeux, lui sommant de trouver une solution. Et vite.

Le lendemain matin, une quadra au chignon plaqué a sonné à votre porte sur les coups de 9 heures. Manolo aux pieds, Prada sur le nez et l’air assuré d’une personne qui va sauver votre vie. Du moins, votre mariage.





VOS IDÉES ET VOTRE BLÉ

Bianca François, la solution embauchée par votre fiancé et membre de la garde rapprochée de Fallon Carter (prêtresse ultime des wedding planner new-yorkaises), a écouté vos desideratas parfois absurdes durant trois jours. Ce que vous voulez est simple : un savant mélange entre l’élégance de l’hôtel Aman Canal Grande (George et Amal ont bon goût), l’histoire et le prestige du château de Luttrellstown (David et Victoria ont toujours eu le sang bleu) et l’originalité du Fort Belvedere (Kim et Kanye avaient au moins ça). En rassemblant vos idées et votre blé, Bianca a fait une brillante proposition : louer une ville.

Comme il n’est pas envisageable une seule seconde de vous marier sur un yacht (on n’est pas dans un Disney de l’après-guerre), l’option de privatiser la mer a été rejetée. Boostée par un double-smic empoché chaque jour, votre chère Bianca a mis la main sur une poignée de villages italiens ouverts à la location. Petritoli, en Italie centrale dans la province de Fermo, ses 2K habitants, ses pierres dorées et ses oliviers en fleurs, peuvent vous appartenir durant quatre jours. Quatre jours durant lesquels vos 200 invités triés sur le volet pourront s’installer dans les petites maisons de la bourgade. Pour cela, il faut compter un peu plus d’un million. Sans compter les billets d’avion et les prestations sur place. Mais par amour (et esprit de compétition), rien n’est trop beau… Pas vrai ?

Du côté des riverains, vous pouvez les confiner pour plus de tranquillité sur votre désormais voie privée. Ou alors, afin d’éviter les risques de rixes salissantes et bruyantes, embauchez-les. D’un part, les petites mains ne sont jamais de refus, d’autre part, ça fera plus local.

Par Suzanne Derquine