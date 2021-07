PRECIOUS TIME

Tu as créé Papillon en avril, une app de dating. En quoi est-elle différente de Tinder ? Papillon est une dating app qui vient s’opposer à toutes les applications axées sur les caractères physiques. Sur l’app, on a le profil des personnes et, au-dessus, une activité qu’ils proposent : café à 18 heures, balade au parc Monceau à 16 heures… On gagne… du temps !

Un an après, on vous retrouve dans une émission sur C8. Qu’allons-nous apprendre sur la French House ? Cette docu-série montre ce qu’il se passe derrière ce phénomène. C’est axé business et pas histoire perso. Cette émission a pour but de comprendre le travail des créateurs de contenus.

Ce nouveau rapport au temps joue-t-il sur tes prises de décisions ? J’ai appris qu’en prenant du temps pour soi, en étant plus relaxé, on avait plus de résultat et on prenait donc de meilleures décisions !

D’où la French House, association de plusieurs jeunes créateurs de contenu. Je me suis mis à consommer pas mal de réseaux sociaux durant le confinement. J’ai téléchargé TikTok et j’ai adoré. En voyant les créateurs américains, je me suis intéressé à l’algorithme de l’application et je me suis dit : pourquoi pas essayer de faire un concept similaire à la Hype House – ces créateurs de contenu qui se retrouvent dans une villa à L.A. – en France ?

Tu as créé la French House sur TikTok durant le confinement. Tu avais déjà l’idée avant ? Imhotep : À l’origine, j’avais un petit compte Instagram avec 800 abonnés. Mais j’ai toujours été créatif et j’étais actif dans le monde de la mode : j’avais notamment un partenariat avec le King’s College à Londres sur un spectacle de danse. Ça a été annulé à cause du Covid : j’ai dû trouver autre chose !

INÈS LEONARDUZZI, CLEANEUSE NUMÉRIQUE : « PRENDRE DES DÉCISIONS… DURABLES »

Écrivaine, conférencière et cheffe d’entreprise, Inès Leonarduzzi se bat pour faire diminuer la pollution numérique…

Vous avez créé l’entreprise Digital for the planet, qui promeut l’écologie numérique. Comment éveiller les consciences ?

Inès Leonarduzzi : D’abord, en partageant toutes nos connaissances : il faut rendre accessible le savoir dont on dispose. Avec Digital for the planet, nous avons fait un travail de simplification qui a été très bien reçu.

Et comment agir ?

Il faut garder nos appareils électroniques le plus longtemps possible. Ce qui pollue le plus dans le numérique, c’est leur fabrication. Ensuite, utiliser le wifi plutôt que la 4G, parce que ça consomme 23 fois moins d’énergie. Et puis débrancher sa box le matin et la rebrancher le soir.

La Génération Z, très impliquée dans ces questions-là, est pourtant à fond dans le numérique.

On nous a donné les outils numériques, mais pas le mode d’emploi. Ce n’est pas intuitif pour nous d’utiliser le numérique de façon durable et de faire en sorte que ça nous élève intellectuellement plutôt que ça nous fasse régresser. Le chemin est long, mais nous pouvons tous appréhender le futur du numérique.

Vous avez plusieurs activités. Comment parvenez-vous à être maîtresse de votre temps ?

J’ai travaillé sur ma façon de m’organiser. Je suis une vraie bordélique ; j’ai appris à changer. Je le découpe en petites unités et j’y insère des micro-tâches. Puis je compartimente. Quand je suis au travail, je suis pleinement investie dans mon travail, et quand je suis mère, je suis mère à 100 %. À 18 heures, je récupère mon fils et là, il n’y a rien d’autre qui compte !

Ce nouveau rapport au temps joue-t-il sur vos prises de décisions ?

Je ne sais pas si la bonne décision se prend vraiment, mais j’essaye en tout cas de la prendre vite. Je réfléchis peu, sinon je me dis qu’il y aura un doute. J’essaye de prendre les décisions les plus durables, les plus raisonnées possible.

On lit le mot « futur » dans le titre de votre livre, Réparer le futur, c’est un mot important pour vous. Comment l’envisagez-vous, ce futur ?

Je suis optimiste, parce que je n’ai pas le choix. Nous n’avons pas le droit d’être pessimistes ! C’est compréhensible, mais ce serait céder à la facilité, et ça voudrait dire que c’est le début de la fin. Je suis optimiste d’abord par devoir, et parce que c’est profondément dans ma nature.

