[POWERLIST 2025] MOUSSA CAMARA : « LA DÉTERMINATION PERMET DE SE TRANSCENDER »

ENTREPRENEUR DÉTER, 38 ANS

CV_ Abonné aux projets iconoclastes, Moussa Camara continue de transformer l’entrepreneuriat en véritable outil d’inclusion sociale. Fondateur des Déterminés, il accompagne des centaines de jeunes talents. « Je suis un entrepreneur né à Cergy-Pontoise, dans le Val d’Oise, un endroit où l’on nourrit de grandes ambitions, mais où les opportunités manquent souvent. L’entreprenariat a été une véritable source d’émancipation, tant personnelle qu’économique. »

Les Déterminés ?_ « Les Déterminés, c’est bientôt 10 ans d’existence : 1700 personnes accompagnées, 900 entreprises et 1500 emplois créés, et bientôt présents dans toute la France. En 2013, j’ai voulu démocratiser l’entrepreneuriat. En 2014, sur 14 intéressés, 7 se sont lancés. Ce fut le grand saut. »

Son mantra ?_ « Déterminé. La détermination permet de se transcender. Face à l’adversité, c’est elle qui te pousse à avancer. »

D’où vient cette détermination ?_ « De mes parents. Malgré peu de moyens, ils ont fait preuve d’un grand courage. Dans notre environnement, il faut une grande motivation et beaucoup d’audace pour briser les barrières sociales. »

Steven Olikara ?_ « Lors d’un stage de trois mois aux USA, j’ai découvert un autre pays occidental et travaillé dans une institution centenaire. J’y ai rencontré Steven, qui est devenu un ami et un soutien précieux. »

Et Xavier Niel ?_ « Xavier défend l’inclusion. Il vient d’un milieu modeste et ne l’a jamais oublié. Ensemble, on agit pour inclure des start-ups issues de quartiers populaires ou de territoires ruraux dans l’écosystème tech. »

2025_ « Nous allons lancer une promo dans toute la France. L’année de la croissance ! »

Par Léa Guillonnet

Photo Axel Vanhessche