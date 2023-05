PONTEIX, ENLUMINÉ « UNE POP VENUE D’AILLEURS »

Après l’EP psycho-rock J’orage (2016, Ponteix) et l’album maximaliste Bastion (1 2 3 Go Label, 2019), c’est un Ponteix à l’allure apaisée qu’on retrouve sur la version Deluxe de son second EP, Amélia (Mario Lepage, 2022).

Ponteix est un projet collaboratif que tu mènes, initié en 2016, qui s’est nourri de ses collaborations, notamment celle de l’artiste Louis-Jean Cormier. Un exemple de DA qui t’influence ?

Mario Lepage : Ponteix part de mes idées, mais je suis très inspiré par un projet comme Gorillaz, qui collabore beaucoup tout en gardant l’âme de son créateur, Damon Albarn.

Sur la pochette de ton dernier projet, Amélia, on te retrouve au sein d’un paysage clair qui contraste avec les cover sombres de J’orage (2016, Ponteix) et de Bastion (1 2 3 Go Label) : était-ce pour marquer ton virage pop ?

Pop et venu d’une autre planète – voilà ce que je voulais montrer ! De même que l’album était une recherche de mes bastions (ma grand-mère, mon hameaux Saint-Denis de 150 personnes…), je voulais ici représenter la Saskatchewan, d’où je viens, et où il y a une grande industrie de Potasse (roche à base chlorure de potassium, ndlr) qui donne cette impression d’ailleurs. Amélia est aussi le premier projet où je me suis donné la contrainte de tout faire (ou presque puisque je l’ai coécrit avec mon amie Anique Granger) : la réalisation, la prise de son, l’interprétation des instruments…

La suite pour Ponteix ?

Un nouvel album est en pleine création qu’on espère enregistrer à la fin de cette année !

Amélia Deluxe (Mario Lepage).

(Photo : Nicole Marie)

https://www.ponteixmusic.net/

Entretien Alexis Lacourte