ITINÉRAIRE TECHNIKART  : COMMENT RÉUSSIR SA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES !

Paris sans musée… C’est comme une ville de province un dimanche après-midi : d’un ennui abyssal. Depuis la mi-mai, c’est la débandade, les terrasses prennent d’assaut les rues, les masques ne sont plus obligatoires dehors, et last but not least les musées ont rouvert leurs portes. Mieux encore, la 17ème édition de La Nuit Européenne des Musées se tiendra le 3 juillet ! Alors à Technikart, on vous a préparé un parcours « concocté aux petits oignons » pour enchaîner les belles expos nocturnes et vous en mettre plein les yeux… Top départ !



ETAPE 1

A 18 heures, samedi, vous irez au Centre Culturel Suisse ! L’élimination de la France en 8ème par une équipe qui paye encore en francs vous reste toujours en travers de la gorge ? Alors on reste focus sur ma voix, on respire calmement, on ouvre bien ses chakras, et on va calmer nos nerfs à l’exposition de l’artiste vénéneuse et hypersexuelle suisse Manon (celle qui inspira les performances de Marina Abramovic) qui aborde des thèmes comme le féminisme ou la transformation sociétale. Rien de mieux qu’un peu de sensualité pour faire passer la défaite. Centre Culturel Suisse, 32 rue des francs bourgeois, Paris 75003. Ligne 1 Metro Saint Paul. Ouvert de 13H00 à 22H30.



ETAPE 2

Ensuite , vous prendrez la ligne 1, direction Palais royal musée du Louvre pour être à 19 heures au Musée des Arts Décoratifs. Le 3 juillet, le MAD ouvre des salles habituellement fermées au public pour y exposer une centaine de pièces d’exceptions, telles que la perle d’Abu Dhabi, en passant par les tulipes d’Amsterdam et la petite robe noire pour retracer l’évolution du luxe à travers les âges. L’exposition sera disponible jusqu’au 18 juillet, mais on vous conseille d’en profiter de nuit, car qui sait, un confinement estival pourrait contrecarrer l’édition 2022. Musée des arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, Paris 75001. Ligne 1 métro Palais royal musée du Louvre. Ouvert de 18h00 à 23H30.



ETAPE 3

Sortez du MAD et reprenez la ligne 1, pour aller cette fois à Champs Elysées Clémenceau pour être au Grand Palais à 20H30. Vous irez découvrir les secrets de cet incroyable édifice et sauver le militant et aventurier André Malraux (spoiler : il est mort en 76) en résolvant des énigmes dans un escape game digital en plein air dans le quartier du Grand Palais. Rien que ça ! Grand Palais, avenue du Général Eisenhower, Paris 75008. Ligne 1 métro Champs Elysées Clémenceau. Ouvert de 18h00 à 23H00.





ETAPE 4

Et là, après avoir bien fait cogiter les méninges, vous prendrez la merveilleuse ligne 13… jusqu’à la station Liège pour être à 21H30 dans le 9ème arrondissement. Car pour conclure ce parcours nocturne, on vous propose d’aller au Musée de la Vie Romantique pour y admirer l’exposition « Tempêtes et naufrages, de Vernet à Courbet » et y découvrir la sélection d’une soixantaine d’œuvres de plus de 30 artistes du 18 et 19ème siècles. L’expo nous embarque dans des tempêtes maritimes où les éléments se déchainent, s’apaisent et se côtoient entre terre et mer. Petit plus, et pas des moindres, terminez la soirée au salon de thé Rose Bakery, où un menu spécialement conçu pour l’occasion pour en profiter dans un lieu on ne peut plus romantique qu’est l’hôtel Scheffer-Renan. La nuit du 3 juillet vous appartient ! Musée de la vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal, 75009 Paris. Ligne 13 métro liège. Ouvert de 18h00 à 23H00.

nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Par Ines Perea