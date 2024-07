« MON CHICKEN EST COOL »

Wingstop ? Et si l’endroit le plus cool pour faire la fête à Paris était organisé par le boss du poulet frit ? Le fast-food venu du Texas s’installe à la Caserne pour l’été. On imagine la suite.

Vous ne savez pas encore ce que vous ferez à partir du 27 juillet ? De mon côté, je serai sans faute, midi pile, au 12 rue Philippe de Girard. Wingstop investit la Caserne, l’espace dédié à la mode le reste de l’année sera couvert jusqu’au 10 août des bannières vertes tapis de la marque texane. Ici, les échappements ont laissé place aux odeurs de sauce barbecue et de poulet frit. Et le brouhaha parisien est couvert par l’émulation des équipes en train de se préparer comme s’ils participaient à des olympiades. C’est d’ailleurs bien de cela dont il s’agit ici, puisque Wingstop, géant américain vaguement, voire pas du tout connu en France, a décidé de faire un gros coup en plein cœur de la capitale : cet été ce sera poulet frit en abondance et gratuit, concerts et Dj set tous les soirs… Vous avez dit Wingstop ?





FAST AND HIGH-END

Les émanations commencent à me décider : je teste. Et commande dix « bouchées de filet de poulet » – l’élégance, lointains sont les buckets et autres nuggets. Croustillants, évidemment, surtout gourmands, sans que le gras m’en dégoûte. Le secret ? Je me renseigne. Son poulet est préparé sur place, une autre vision du fast food. Les wings, véritables chouchous de la marque, semblent là pour nous convaincre de se poser sur les gradins du pop-up, à tranquillement manger un poulet assaisonable selon les dix sauces proposées – de l’hawaïenne à l’atomique, un accompagnement du moins au plus épicé, histoire de se laisser tenter à la jouer frime pimentée.





COCKTAIL, HOUSE ET…

Au 12 rue Philippe de Girard on prépare ainsi la transformation du lieu en véritable caverne d’Ali Baba pour les aficionados de fast-food « haut-de-gamme ». Avec ses millions d’ailes de poulet vendues lors des Superbowl aux États-Unis, Wingstop sait y faire et s’est imposé outre-Manche notamment. Fondée près de Dallas en 1994, la marque au plus de 2200 restaurants dans le monde est encore discrète en France. Cet été sera certainement un point de bascule si les Parisiens sont au rendez-vous. Les stars Jamie Foxx, Travis Kelce, Latto, Rick Ross, tous plussoient Wingstop… Une comm’ cinq étoiles façonnée pour Paris, dans un lieu emblématique de la création et de la fête branchée, à deux pas du Bisou club.

Au programme ? Des matchs de basket en trois contre trois ; des performances de breakdance et des battles de danse ; un atelier de tatouage, de nail art et un barbier ; des œuvres d’artistes graffeurs parisiens encore secrets et le club – ouvert du mardi au dimanche jusqu’à 2 heures du matin, avec une programmation également énigmatique mais composée de collectifs et Dj’s parisiens, et un gros concert pour la fermeture de cet Caserne x Wingstop avec des gros noms du rap français, le 8 août.

Si la France est devenue ces dernières années le pays dans lequel la consommation en restauration rapide est parmi les plus importantes avec des chiffres en constante hausse, on n’avait jamais vu une marque de poulet frit préparer une « House Of Flavor » en plein Paris qui propose les cocktails sans alcool JNPR et nous invite à danser entre deux sauces spicy. Why not ?

Par Alexis Lacourte