MARION BARBEAU : « UN VRAI DÉSIR DE CINÉMA »

L’actrice de 32 ans et première danseuse à l’Opéra de Paris nommée dans la catégorie « meilleur espoir féminin » des César, est lumineuse dans En Corps , le dernier film de Cédric Klapisch.

Dans En Corps, tu joues Élise, une danseuse en pleine reconstruction. C’est ta première expérience cinématographique. T’as eu peur ?

Marion : Bizarrement non ! C’est surtout la découverte et la curiosité qui ont pris le dessus sur le reste. J’étais un peu dépourvue d’égo et peut-être un petit peu inconsciente.

T’as passé un casting ?

Oui en un tour et là j’ai eu peur ! Je connaissais déjà Cédric car il avait filmé une pièce de Hofesh Shechter dans laquelle j’étais. On se rencontrait régulièrement et il m’avait déjà parlé de ce projet un an avant que le casting commence pour savoir si ça pouvait m’intéresser.

C’est comment de tourner avec Cédric Klapisch ?

C’est le rêve ! Il est génial, c’est quelqu’un de très à l’écoute. Il prend en compte l’avis des gens, surtout sur ce projet qui est un film sur la danse. Cédric avait vraiment envie de laisser la parole aux danseurs pour éviter les idées reçues.

Ton meilleur souvenir de tournage ?

C’est une scène avec François Civil lorsqu’on était en résidence en Bretagne. C’est le moment où je lui annonce que j’ai rencontré Mehdi. Je me souviens que c’était hyper compliqué de ne pas rire car il était vraiment hilarant. Ils ont dû tous aller aux chiottes car c’était impossible de continuer.

Ça fait quoi d’être dans la sélection finale pour le meilleur espoir féminin ?

Ça me fait réaliser à quel point j’ai envie de faire ça. J’ai un vrai désir de cinéma. J’ai essayé de cultiver le recul que j’ai eu sur toutes les conséquences de faire un film. Ce n’était pas du tout un objectif.

D’autres rôles à venir ?

Je viens de finir le premier film de Baptiste Debraux, Moi vivant, vous ne serez jamais morts avec Bastien Bouillon et Léa Drucker.

Comment concilies-tu la danse et le cinéma ?

J’ai pris des congés de l’opéra depuis novembre. Je ne vais pas revenir pendant deux ans pour voir comment tout peut cohabiter. Pour le moment, ça fonctionne pas mal même si c’est compliqué niveau planning. Il faut juste bien savoir s’organiser et avoir une certaine rigueur dans le travail du corps.

Ton rapport avec la mode ?

J’ai la sensation que je ne suis pas à la pointe de la tendance pour autant j’y suis très sensible. En tant qu’actrice de la mode, ça m’intéresse beaucoup… J’avais fait une série haute couture en juillet. Outre le fait que les vêtements soient des œuvres d’art, les porter et voir comment ça bouge, c’est des vrais personnages qu’on crée.

Le cinéma du futur ?

Encore plus de femmes ! Un cinéma où on n’a pas peur de parler de tout !

T’as vu la catégorie « meilleure réalisation » cette année aux César ?

Oui, ils auraient dû l’appeler « meilleur réalisateur »… apparemment il faut encore le préciser car malheureusement le message ne passe pas.

En Corps de Cédric Klapisch disponible sur Prime Vidéo et Canal VOD.

Par Mathis Raymond

Photos : Emma Birski