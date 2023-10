LOUIS HAÉRI, LITT-DIVERSIFICATEUR : « UN NIVELLEMENT PAR LE HAUT… »

À 25 ans, Louis Haéri est à la tête de @diversificationlitteraire , la page Insta préférée des maisons d’édition et des distributeurs ciné en quête d’un contenu viral (mais pas neuneu). Explications.

En deux ans, @diversificationlitteraire est devenue une référence dans la comm’ Insta du secteur culturel. Qu’as-tu constaté depuis le lancement ?

Louis Haéri : Nous voulons montrer que la littérature et le cinéma ne sont pas des sujets morts et que la culture classique permet de mettre en avant la nouvelle. Le message qu’on veut véhiculer est simple : que le nivellement par le haut est possible lorsqu’on propose un contenu de qualité qui vient épouser les codes des réseaux sociaux et qui parle à tous.

Tu travailles avec de nombreuses maisons d’édition. Quelles sont les recherches du secteur pour la publicité digitale ?

Il y a eu beaucoup de changement avec l’effet « BookTok » (une communauté sur TikTok centrée sur les livres, ndlr). Il y a eu une prise de conscience sur la présence de jeunes pouvant s’intéresser aux livres, et ça a entraîné des réflexions autour de la communication digitale et de ses enjeux. Désormais il n’y a pas que la vente du livre, il y aussi un questionnement sur comment développer les valeurs de la maison d’édition sur le digital. Pour cela on a besoin d’influenceurs exigeants sur le plan intellectuel et culturel.

Les algorithmes d’Insta et de TikTok changent à quelle fréquence ?

Tous les jours ! Une seule chose est certaine : le contenu qui marche est celui de qualité, couplé à certaines règles de durée, de fréquences des posts, etc. Il faut être dans la création permanente, tester et trouver la formule gagnante auprès de ses abonnés.

La suite pour le secteur ?

On va assister à un bond qualitatif sur les réseaux sociaux pour ces industries, elles se rendent compte de l’importance de tous ces canaux… Et pour nous, la suite, ce sera d’accompagner ce mouvement-là et de créer des identités intellectuelles pour l’industrie culturelle française sur ces réseaux-là. Tout simplement !

@diversificationlitteraire





Par Anaïs Dubois

Photo Louis-Adrien Le Blay