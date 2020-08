LIBERTÉ CHÉRIE !

C’était une année étrange – on l’a assez dit. Et puis l’été est arrivé. Les saisons comme une ombre et nous voilà prêts à partir. Les soleils sont coincés dans nos mémoires, mais c’était l’année dernière déjà et nos peaux ne s’en souviennent plus. Elles ont eu froid, elles se sont couvertes inlassablement, cachées derrière les pulls, les manteaux et les jours. Elles se sont desséchées au gel hydroalcoolique, elles ont respecté les gestes barrière. Elles veulent sentir autre chose – le soleil du matin, le vent du soir et la lumière beige, les serviettes douces, le sable humide et l’eau surtout, tout autour.

Les libertés se retrouvent. On part. Un avion, un cargo, une voiture ou une moto. Une langue ou une autre, des décalages horaires pourquoi pas, une piscine, l’eau salée, les chaises des paillottes ou les rochers des criques, qu’importe tant qu’au bout il y la nage et les cheveux mouillés. Les corps se languissent. Enfin, ils se montrent. Un léger morceau de tissu bien choisi et le reste, eh bien, n’a plus d’importance.

Les filles en maillot de bain se promènent, s’étendent ou plongent dans la mer, la tête la première. Des couleurs les suivent, vert, rouge, bleu ou jaune. Les ventres, les jambes et les épaules s’offrent aux rayons singuliers. On pense à des rires bien entendu et à des livres, grains de sable coincés entre les pages. Ça crisse un peu, le papier se froisse, il gondole, on ne peut pas se protéger des gouttes d’eau des mains mouillées. On dira que c’était le livre de l’été – c’était surtout un compagnon silencieux, un peu plus discret que les autres, posé, encore ouvert sur les ventres nus. Il ne faisait pas de bruit, lui, laissant les vents souffler en paix. Il ne demandait rien.