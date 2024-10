LES PROBLÈMES DES 1% : COMMENT FAIRE SIGNER VOTRE POSTNUP ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI. Les autres, vous pouvez tourner la page. Sans rancune ?

Légende photo : LOVE ME TENDER_ Le samedi 22 janvier 2005, sous le soleil écrasant de la Floride, Donald Trump et Mélania Knavs se sont dit « Oui » pour le meilleur… Mais surtout pour le pire.

Une fois les derniers soulards renvoyés chez eux, le médiocre DJ remercié et vos beaux-parents de retour à Bethesda, vous êtes enfin seuls.

Just married.

En route pour la villa Mar-a-Lago, casseroles aux fesses, les souvenirs de la veille remontent. Pendant le lancer de jarretière, votre best buddy Michael Cohen a murmuré à votre oreille « Mec, t’as bien négocié ton prenup ? » Vous avez expédié cette conversation chiante d’un mouvement de la main, et pourtant, une fois le cul enfoncé dans un siège du Force One, vous avez soudain très chaud.





ACTIONS DIVERSES

Après un rapide texto à Mike, vous comprenez que les yeux bleus de votre troisième femme risquent d’avoir raison de vos économies. Trop tard pour renégocier, le mariage a été prononcé. « Tente un postnup. » répond l’avocat.

Vous levez les yeux rapidement, Mélania bave contre le hublot, vous pouvez entamer vos recherches. D’après le plus ou moins fiable Sean H. Williams de l’Université du Texas, le postnup est « un contrat signé après le mariage d’un couple et qui contrôle la répartition des biens lors du divorce. » Intéressant.

Si vos calculs sont bons, Mel a tout à gagner dans cette affaire. Adieu golfs, gratte-ciels et actions diverses. Imaginons que vous deveniez président et que les procès s’accumulent sur votre dos… La belle pourrait bien tenter de se mettre à l’abri à vos dépens. Pas question.

Ce brave Roy décuvera plus tard, il doit vous rédiger un de ces postnups dans la journée. Vous ferez boire Madame Trump, elle signera bien cette gourde. Ou pas.

Par Suzanne Derquine