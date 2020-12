LES 10 LIVRES À SAUVER DE 2020

Privée de librairies cette année, la rédaction de Technikart s’est réfugiée dans les livres suivants.

1 LA TRAJECTOIRE DES CONFETTIS – MARIE-EVE THUOT

Scoop : Michel Houellebecq a changé de sexe. Et il est devenu une jeune quadra québécoise. C’est en tous cas ce qu’on a imaginé, l’espace de quelques minutes, à la lecture de ce premier roman d’une sidérante ambition – comme si Cartographie des nuages de David Mitchell avait rencontré Les Particules élémentaires. Avec une grande aisance de narration et d’approche des tabous, cette débutante qui mêle réalisme et imaginaire aura décortiqué tous les méandres de la sexualité, à travers la généalogie d’une bande de frangins pas toujours en forme. Le tout avec quelques scènes d’anthologie. De quoi foutre la honte – et la pâtée – à pas mal d’auteurs français dénués du moindre panache. (Sous-sol)

2 FIN DE COMBAT – KARL OVE KNAUSGAARD

L’autobiographie XXL du Norvégien se clôt magistralement, avec cette reprise de la formule de Flaubert « Madame Bovary, c’est moi » – enfin, remplacez la volage Emma par Hitler… (Denoël)

3 HISTOIRES DE LA NUIT – LAURENT MAUVIGNIER

Dans la veine campagnarde de saison (Enard, Joncour, Lafon), saluons cet énorme thriller social. Si on aime bien Le Tellier en Goncourt, on aurait préféré « Maumau ». (Minuit)

4 LES LIONNES – LUCY ELLMANN

Sorte de remake d’Univers, univers de Régis Jauffret, le pavé de 1000 pages de l’Américaine tient son pari fou de bout en bout. La performance littéraire de l’année, sans conteste. (Seuil)

5 L’HOMME QUI TUA CHRIS KYLE – NURI ET BRÜNO

Parmi les albums majeurs de 2020 (Carbone et silicium de Mathieu Bablet, L’accident de chasse de Blair et Carson…), on aura un penchant pour cette sidérante histoire de sniper snipé. (Dargaud).

6 NOSTALGIE D’UN AUTRE MONDE – OTTESSA MOSHFEGH

Après sa fameuse Année de repos et de détente, cette drôle de fille a montré qu’elle se débrouillait aussi très bien dans la nouvelle. En particulier lorsqu’il s’agit de rapports hommes-femmes bien foireux. (Fayard)

7 HÉRITAGE – MIGUEL BONNEFOY

Véritable Jean-Claude Dusse des prix littéraires 2020, le charismatique Franco-Vénézuélien a pourtant montré qu’on pouvait faire une saga viticole et familiale réussie en moins de 300 pages. Ouvrez le cabernet sauvignon ! (Rivages)

8 QUI SÈME LE VENT – MARIEKE LUKAS RIJNEVELD

Phénomène venu des Pays-Bas, la jeune poétesse (lauréate de l’International Booker Prize) nous aura touchés avec cette évocation du deuil, dans un univers fermier et bigot. (Buchet-Chastel)

9 LA GRÂCE – THIBAULT DE MONTAIGU

Xavier Dupont de Ligonnès n’aura pas été seulement à l’origine d’ un succès de kiosques ; il aura été aussi à l’origine de l’improbable – mais sincère – crise de foi de l’auteur. Une réussite inattendue. (Plon).

10 LES ABYSSES – RIVERS SOLOMON

Il se passe quelque chose d’assez stimulant dans la littérature afro-américaine (Colson Whitehead, Jesmyn Ward, etc.), à l’image de cette fable de S.F., assurément politique et sérieusement barrée. (Aux Forges de Vulcain).

– 1 POUBELLOSCOPE : COMME UN EMPIRE DANS UN EMPIRE – ALICE ZENITER

Événement trop annoncé de la rentrée, cette fresque à hackers sur la gauche française n’aura guère touché que les fans de Zaz. (Flammarion)