LÉONARD LASRY, SVENGALI POP « JE POURRAIS RELANCER OPHÉLIE WINTER ! »

Votre univers est à la fois pop, intemporel, sensuel et cinématographique. Vous aimez le cinéma ?

J’aime bien l’esthétique du cinéma des années 60, français et italien. Antonioni m’inspire beaucoup pour mes clips. C’est pour moi une patte intemporelle qui me plaît énormément et qui est très moderne en fait. On le voit avec les pubs par exemple, elles reprennent beaucoup les lumières de l’enfer de Clouzot et le traitement du noir et blanc.

Vous avez composé – et composez toujours – pour la mode, notamment avec la styliste Maripol, figure des années 80. Les fashions week vous manquent ?

J’ai aimé travailler avec Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Valentino puis de Dior, pour traduire ses collections en musique. Elle nous donnait un mood, Maripol écrivait les paroles et je composais la musique. La chance est qu’elle aimait toujours ! Moi j’essaie de rendre tout glam de toute façon. Si on me demande de composer pour du dentifrice, je trouverai quelque chose de glam aussi ! Avec quels artistes voudriez-vous travailler ?

Je ne vais pas tout révéler mais je travaillerais bien avec Lana Del Rey et Ophélie Winter. Je pourrais relancer Ophélie Winter ! J’ai son 06 mais je ne l’ai jamais utilisé !

Par Anaïs Delatour

Photo Robyn Tenniel