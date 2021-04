LE SPORT, ENJEU DE SOCIÉTÉ ?

Red Star, de coeur et de force revient sur le club de foot mythique de Saint-Ouen fondé en 1897, toujours fidèle au mantra de son fondateur avant-gardiste Jules Rimet, « Travailler le corps, éveiller l’esprit ». Avec le Red Lab, une initiative née en 2008, les éducateurs accompagnent les jeunes dans leur parcours de sportif et de citoyen. Rencontre avec une initiative qui se bat pour une égalité d’accès au sport, à l’éducation et à la culture pour la jeunesse du 93. Les deux épisodes de 22 minutes diffusés le 29 avril et le 6 mai à 21h10, plongent au cœur d’une aventure humaine et collective hors du commun à travers le témoignage de six personnalités inspirantes et engagées sur le terrain au quotidien.







Dans La Retrosportive, Marwan Zine – grand amateur de sport lui-même -, interviewe sportifs, pionniers, journalistes et historiens pour comprendre les règles qui régissent le monde du sport aujourd’hui à travers quatre épisodes d’une vingtaine de minutes chacun. Au programme? L’une des dernières salles françaises de Jeu de Paume, les débuts du dopage dans le cyclisme, ou encore la plus vieille salle de basket au monde… Rencontre avec son créateur.

Comment avez-vous eu l’idée de La Retrosportive ?

En regardant “Formula One” (Netflix) et les émissions de Stéphane Bern (rires) ! J’aime beaucoup l’histoire à la télé mais je trouve que le traitement classique manquait de fraîcheur. Et de façon générale, le sport est le plus souvent traité sous le prisme de la performance et trop rarement raconté sous la forme d’histoires. Enfant, j’ai beaucoup regardé C’est pas sorcier,et je me suis dit qu’on pouvait allier les deux thèmes et vulgariser l’histoire des sports les plus populaires du moment, c’est ce que j’ai tenté de faire dans La Rétrosportive.

Pour vous, pourquoi est-il important de mettre en lien histoire, patrimoine et sport ?

Quasiment personne ne sait que la plus vieille salle de basket au monde se trouve à Paris et fait partie intégrante de notre patrimoine. Ce lien est important car il donne la réponse à de nombreuses questions que le fan de sport se pose. Certaines règles, certaines manières de compter des points et même des moments clés de l’Histoire sont décrites dans l’émission et permettent de voir le sport différemment.

Beaucoup de jeunes font du foot ou du vélo sans en connaître l’histoire. Selon-vous, est-il indispensable de connaître les origines d’un sport pour le pratiquer dans les règles de l’art?

Je ne sais pas si c’est indispensable, le sport se pratique avant tout avec le cœur et l’envie. Mais la culture fait aussi partie intégrante du sport, même s’il est souvent difficile pour certains intellectuels d’avouer aimer le sport, et particulièrement en France ce qu’avait très bien montré un excellent documentaire d’Hervé Mathoux sur Canal+ :C’est pas grave d’aimer le football. Quand j’ai appris ce qu’était la soule, ancêtre commun de tous les jeux de balles, soyez sûr que ça a changé ma manière de pratiquer le sport.







La Retrosportive, diffusée tous les lundis à 20h45 du 26 avril au 17 mai sur Vice TV et en Replay sur MyCanal.

Red Star, de cœur et de force, le 29 avril et le 6 mai à 21h10 sur VICE TV et en replay sur MyCanal.



Par Carla Bernini