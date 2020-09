L’ARTISTE DU MOIS : TOUT EST BON DANS LE ICHON

PROPHÈTES DE NOTRE TEMPS

Sur « Miroir », morceau introspectif où il fait les questions et les réponses, Ichon chante : « Je croyais que c’est ça que t’aimes, avoir les poches pleines, baiser des grosses chiennes, avoir des grosses chaînes / Est-ce que tu t’entends parler, t’es pareil t’es comme les autres, comme les rappeurs des banlieues pauvres, au lieu de t’envoler tu préfères voler les autres / Miroir, miroir, dis-moi qui je fuie, qui je suis… » Contrairement à ce que voudraient nous faire croire des médias complaisants, les rappeurs à poches pleines et grosses chaînes ne sont en rien les prophètes de notre temps. Ichon prouve qu’avoir grandi en Seine-Saint-Denis n’est pas une fatalité vous condamnant à être toute votre vie aussi ridicule que Kaaris. Avec un peu de finesse et d’ambition, on peut sortir des clichés. Ayant dans la vie l’élégance fantaisiste d’un André 3000, Ichon déroule sur son disque une palette encore plus inattendue : entre tubes potentiels (« Noir ou blanc », « SOS », « Aujourd’hui »), ballades pleines de spleen (« Elle pleure en hiver », « Pas facile »), rythmiques à la D’Angelo (« Compliqué », « Sabichon »), accents gospel mystiques (« Litanie ») et French Touch nostalgique à la Modjo (« Presque deux »), il réussit tout ce qu’il tente. La qualité première d’un artiste, c’est la singularité. Hélas, c’est aussi souvent ce qui vous rend tricard. On a parlé plus haut de Kiddy Smile : à la fois trop gay pour la zone dont il est originaire et trop excentrique pour les petits bourgeois de l’électro, il a du mal à trouver une famille d’accueil digne de lui. Espérons qu’Ichon n’ait pas à se débattre contre de tels sectarismes. Quant aux clowns à la Niska, ils pourraient en prendre de la graine : à rebours des rappeurs des banlieues pauvres, mieux vaut un chanteur à la créativité ultra riche.

POUR DE VRAI

ICHON (SAVOIR FAIRE)



Par Louis-Henri De La Rochefoucauld