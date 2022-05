LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES : LE PARCOURS DE TECH ! 

Les musées parisiens vous invitent chez eux le samedi 14 mai, pour une incroyable nocturne à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées organisée par le ministère de la Culture. Petit circuit bobo trendy, vraiment très cool ! On s’y retrouve ?

MUSÉE DU QUAI BRANLY

Premier stop aux jardins du musée, pour un voyage musical sans frontières, en collaboration avec le label Shika Shika. Au programme, un live de l’orchestre « les Chanteurs d’Oiseaux » dans une ambiance son et lumière surprenante, suivi d’animations pour questionner la relation de l’homme avec la nature…

37 quai Branly, Paris 7e

De 18h à 00h00

MUSÉE DES ÉGOUTS

Pour vous mettre en appétit, partez ensuite à la découverte d’un Paris underground, en perçant le mystère de ce qui se cache sous vos pieds. À travers des visites immersives, devenez le temps d’une nuit un égoutier ! Et passez maître sur l’histoire, le travail de curage et d’entretien des égouts parisiens. Visite réservée aux plus téméraires…

93 quai d’Orsay, Paris 7e

De 17 h à 21 h

Une petite faim ?

Aller direct pour le Pérou avec Manko. Dans une ambiance raffinée, testez le choclo, le maïs sauté au beurre. Un classique !

15 avenue Montaigne, 8e

PETIT PALAIS

Rendez-vous juste après au très chic Petit Palais, pour plonger dans l’univers Belle Epoque, en commençant par un mémorable photocall avec accessoires et beaux bijoux. Le tout suivi d’une initiation au dessin de mode, encadrée par deux artistes plasticiens. De quoi réveiller la fashion victim qui sommeille en vous…

Avenue Winston Churchill, Paris 8e

De 18h30 à 23h30

MUSÉE DU LOUVRE

L’incontournable de la capitale. Explorez les allées du musée à travers des centaines de tableaux et sculptures mythiques. Ne ratez-pas l’animation de la soirée : deux danseuses hip-hop du Centre chorégraphique national de Créteil proposeront une danse participative, accessible à tous (mais sur réservation !) Puis déambulez à votre rythme, entre La Joconde, La Vénus de Milo et Le Radeau de la Méduse, sans oublier de passer par l’étage de l’Égypte Antique, afin de contempler pharaons et momies endormis… Peut-être se réveilleront-ils ?

Rue de Rivoli, Paris 1er

De 18h à 23h

CENTRE GEORGES POMPIDOU

La soirée ne fait que commencer, c’est l’heure de s’échauffer avec un DJ set, entre deux expos, et un concert unique du groupe 100% électro Brandt Brauer Frick. Le tout au milieu d’œuvres de la collection permanente signées Andy Warhol, Jean Dubuffet ou Francis Bacon. On n’est pas bien là ?

Place Georges-Pompidou, Paris 4e

De 20 heures à 1h

Une petite soif ?

Envie d’un cocktail ? Passez chez Django ! Victor se fera un plaisir de vous servir l’une de ses potions.

24 rue Victor Massé, 9e

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

Quoi de mieux, pour achever ce beau parcours culturel, qu’un lieu caché de tous ? Ancienne demeure du peintre Ary Scheffer, baladez-vous à travers ses souvenirs et ceux de son illustre voisine, George Sand. Dans un cadre intimiste, loin de la folie de Pigalle, profitez d’un dernier moment de magie… Vous aurez jusqu’à minuit pour séduire votre Cendrillon.

16 Rue Chaptal, Paris 9e

De 18h30 à 23h

Une envie d’escapade ?

Prenez un aller simple pour Lyon, la ville des lumières. (Testez au passage les bugnes, des petits beignets traditionnels). Il faut lier l’utile à l’agréable tout de même !

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Pour cette nuit de folie, MacLYON invite Tapage nocturne un producteur de concerts techno avec en début de soirée un DJ set réservé aux enfants. Kids friendly ! Puis le concert se poursuit sur le parvis du musée.

81 quai Charles de Gaulle, Lyon

De 18h à 23h

Par Théo Lilin et Gabrielle Langevin