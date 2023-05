LA NUIT DES MUSÉES A LIEU DANS TOUTE L’EUROPE. VOICI NOTRE SÉLECTION À PARIS

Une raison pour se bouger ce week-end ? La nuit des Musées à Paris ! Elle se tiendra cette année le samedi 13 mai, et les entrées sont gratuites. L’occasion de découvrir les expos Matisse, Basquiat – ou alors, le chignon de Marie Antoinette et les photos de Ken Domon… Voici notre sélection non-exhaustive d’expos pour ce week-end 100% 19e édition de La Nuit Des Musées !





1/ Maison de la culture du Japon à Paris

Pour la première fois en France sont exposées les œuvres du photographe japonais Ken Domon. Méconnu en France, mais superstar dans son pays, une centaine de ses instants suspendus – des regards fougueux comme des paysages d’après-guerre, des mangroves tranquilles ou des sculptures bouddhiques – sont exposés à la Maison de la culture du Japon. Un parcours dans cinquante années de portrait d’histoire (1920-1970)…

101 bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris, de 11h00 à 16h00





2/ La Conciergerie

Vous en êtes persuadés : la capitale de la gastronomie mondiale, c’est Paris ! Logique. Sauf que vos potes qui reviennent de leur tranquille long week-end d’Italie ne sont pas d’accord. La pizza c’est bien, mais après ? Avec cette expo « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen-Âge à nos jours » apprenez ce qu’il y avait à la table de Charles V, découvrez les entrailles du ventre de Paris, et de ses chefs mythiques, comme Antonin Carême, le maître de la pâtisserie moderne – et choper toutes les anecdotes pour vous défendre : oui, oui, c’est à Paris qu’on mange le meilleur pain !

2 boulevard du Palais, 75001 Paris, de 9h30 à 20h00



3/ La cinémathèque française

Mata Hari, Au Service de la France, Bureau des légendes, OSS 117… L’expo « Top Secret » de la cinémathèque explore les relations intimes qui lient le septième art à l’espionnage. C’est aussi un tour d’horizon des géopolitiques du XXe à travers les déplacements d’intrigues de nos fictions préférées. Une occasion à ne pas bouder pour découvrir ou redécouvrir certains des classiques du cinéma, mais aussi d’autres films plus confidentiels… Et pas mal étranges !

51 Rue de Bercy, 75012 Paris, de 11h00 à 21h00







4/ Musée Carnavalet

Parce que la pataphysique est une discipline essentielle, l’expo « Paris est pataphysique » sera une étape clé de votre balade. Vous ne verrez plus les rues de la capitale de la même manière. Entre réel et imaginaire, forcément, cette dose de fantaisie a été conçue par le régent lui-même du collège de pataphysique, Philippe Starck, accompagné de l’atelier Maciej Fiszer à la scénographie.

23 Rue de Sévigné, 75003 Paris, de 10h00 à 16h45

5/ Musée Yves Saint Laurent

C’est le dernier week-end pour voir l’expo « Gold, les ors d’Yves Saint Laurent », qui fête les cinq ans du musée YSL. Robes, dentelles, bijoux et luxure de l’or : c’est clair, juste après, le ciel gris n’aura plus aucun effet sur vous. Sunrise guarantee ! Et c’est gratuit !

5 Av. Marceau, 75116 Paris, de 11h00 à 18h30

6/ Musée Cognacq-Jay

Expérience immersion au 18e siècle à travers la performance de la chorégraphe Anne Perbal ! Après vous avoir confectionné un chignon façon Marie-Antoinette (le genre que vous ne copierez jamais avant d’aller au boulot), danse au son d’une soprano qui va reproduire les chants composés par la Reine en personne !

8 Rue Elzévir, 75003 Paris, de 18h00 à 21h00 (attention, seulement deux ateliers chignons de programmés, pas de crêpage possible pour entrer)

7/ Musée du Luxembourg

Un concert avec les œuvres de Maurice Ravel, de Claude Debussy et de Camille Saint Saëns pour accompagner les toiles de Monet, de Pissarro, de Renoir… En peinture comme en musique, l’impressionnisme, ça fait rêver !

19 rue de Vaugirard, 75006 Paris, à 20h30

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/



Par Alexis Lacourte