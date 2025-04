LA FONDATION ART ET CULTURE DÉVELOPPEMENT DE TACHKENT EN OUZBÉKISTAN S’EXPOSE A L’UNESCO

Pionnier de la photo et du cinéma en Asie centrale, Khudaibergan Devanov a capté, avec une rare sensibilité, la vie quotidienne, les fêtes populaires, les portraits d’artisans, ainsi que l’architecture majestueuse de Khiva au début du XXe siècle. Formé par un photographe allemand, soutenu par le khan – souverain éclairé du khanat de Khiva –, il fonde le premier laboratoire photo de la région et réalise les premiers films ouzbeks, véritables témoignages en mouvement d’un monde en mutation. Son œuvre, à la fois documentaire ethnographique et regard poétique, fait aujourd’hui l’objet d’une exposition à l’UNESCO à l’initiative de l’Art and Culture Development Foundation, dirigée par Gayane Umerova. Un trésor visuel à (re)découvrir.

Légende photo : Ensemble of musicians from Khiva 1930