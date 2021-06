LA CHAMPIONNE DE BOXE AMINA ZIDANI DANS « LA COUR DES GRANDES »

Le 24 juin, VICE TV dévoile une série addictive sur l’épopée d’Amina Zidani, quintuple championne de France amateur de boxe anglaise. À travers trois épisodes de 22 minutes, nous sommes plongés en immersion avec l’athlète de 28 ans à la veille de son premier combat professionnel.

Originaire du Havre, Amina Zidani fait ses premiers pas dans le club Don’t Panik Team, créer en 2011 par le rappeur Médine et son frère Nahim Zaouiche. Cette passion pour le ring n’arrive pas de nulle part car leur père, Abdel Zaouiche (boxeur professionnel dans les années 90) est par ailleurs le coach d’Amina. Après un premier combat amateur en 2013, elle devient championne de France trois ans plus tard dans la catégorie des moins de 64 kg. Elle remportera par la suite trois titres de 2017 à 2019 en 60 kg et en 2020, dans la catégorie des 57 kg. Elle vise aujourd’hui l’or pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais avant de décrocher une médaille, elle devra remporter son premier combat professionnel, organisé le 3 avril par son club des Mureaux, le très réputé BAM l’Héritage. Dès lors un compte à rebours psychologique et physique est lancé.







La cour des grandes est une série documentaire profondément ancrée dans la réalité qui balaye d’un uppercut les clichés d’un milieu du sport souvent associé à la gloire et à l’argent. La jeune athlète devra aussi se battre en dehors du ring pour créer les conditions favorables à sa victoire. Cela passe notamment par la recherche de sponsors afin de financer l’organisation du combat.

« Je suis arrivée à la boxe un peu par hasard parce que je suivait beaucoup Leïla Ali, la fille de Mohamed Ali. Elle dégageait une sorte de confiance en elle qui me vendait du rêve ».

La Cour des Grandes, disponible à partir du 24 juin à 22h sur VICE TV et composée de 3 épisodes de 22 minutes qui documentent l’entourage de la boxeuse : Wassila Lkhadiri et Rima Ayadi, ses deux “sœurs” de combat ou encore Abadila Hallab, entraîneur du club des Mureaux. Cette histoire retraçant la préparation d’un combat crucial est aussi une épopée humaine intense dans laquelle notre championne Amina Zidani devra se surpasser, physiquement autant que mentalement pour espérer pouvoir entrer dans la cours de grands.

La Cour des Grandes réalisé par Anthony Pinelli, à découvrir les jeudis 24 juin, 1er juillet et 8 juillet à 22h sur VICE TV et en replay sur MyCanal.







Par Nathan Merchadier