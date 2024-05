JADE PEDRI, SUPERGIRL : « NE PAS SE METTRE DE BARRIÈRES… »

Flamboyante dans la bio-série Supersex (Netflix, 2024), cette Marseillaise d’origine italienne alterne grosses comédies populos et films italos. Rencontre .

Ta carrière commence au berceau, lorsque ta mère prof de yoga t’inscrit à un concours de « plus beau bébé ».

Jade Pedri : J’avais six mois, et une agence de mannequinat m’a repérée. J’ai continué en faisant des clips, des publicités, des petits rôles dans des séries…

Tu as joué dans la série Supersex (Netflix) retraçant la vie de Rocco Siffredi. Tu y incarnes Sylvie, sa première petite amie parisienne…

C’est un très beau rôle. Sylvie découvre une certaine forme de liberté grâce à Rocco ; il lui apprend qu’il ne faut pas se mettre de barrières, ni s’auto-juger.

Dans un monde parallèle, tu aurais pu sortir avec le jeune Rocco Siffredi ?

Pourquoi pas, mais je pense que ça n’aurait été qu’une histoire de jeunesse. Ça a était compliqué au début pour sa femme actuelle : il ne faisait pas l’amour, il « baisait », il avait ce truc de performance.

On t’a croisée au défilé Vaillant. Ton rapport à la mode ?

J’ai une mère très stylée et ma petite sœur, Ambre, a vu son premier défilé à huit ans. Elle est maintenant créatrice et vient de lancer sa marque, Atelier Api. C’est elle qui a créé ma robe pour l’avant-première de Supersex.

La suite ?

Je viens d’intégrer l’agence TNA à Rome donc je suis super excitée à l’idée de pouvoir travailler sur des projets italiens. Vous me trouverez également en juin dans la comédie Le Larbin…

@jade_pedri

MANTEAU PAILLETTE & CEINTURE LE PLIAGE XTRA LONGCHAMP



Par Sarah Sellami

Photo Axel Vanhessche