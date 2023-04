Los Angeles, 1980, la sauce Sriracha apparaît pour la première fois à côté des assiettes américaines grâce à un certain David Tran, jeune trentenaire venu du Vietnam pour tenter sa chance stateside. 40 ans plus tard, la recette – et le packaging – sont inchangés. Dangereux tord-boyaux pour les uns, objet de culte pour les autres, qui lui ont juré fidélité à travers porte-clés, t-shirts, sous-vêtements… Mais surtout : cette bouteille en plastique proposée dans les épiceries spécialisées à un prix défiant toute concurrence.

Premier milliardaire self-made américain d’origine asiatique, David est celui qui a fait connaître la sauce Sriracha au monde occidental. Quand il fuit son Vietnam d’origine en 1979, il prend dans ses bagages la recette de la fameuse sauce et la commercialise illico.

40 ans plus tard, il rejoint le classement Forbes des milliardaires ricains. Et s’en félicite tout en ayant une pensée émue pour votre système digestif flingué. Cảm ơn !

@sriracha_fg



Par Lucie Guillet