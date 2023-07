HIVA OA, PERLE SAUVAGE DES MARQUISES    

Nichée au cœur de l’un des archipels les plus éloignés de tout continent, Hiva Oa incarne le mythe des îles Marquises.

Pour débuter son voyage sur « la Terre des Hommes », surnom donné par les Marquisiens à leur royaume, on prend ses quartiers dans l’un des bungalows en bois du Hanakee Lodge, établissement le plus luxueux de l’île, et le seul – les Marquises restant un lieu profondément sauvage – de sa catégorie. Ce petit hôtel de charme jouit d’une vue époustouflante sur la baie d’Atuona. Plongé dans sa piscine à débordement, on contemple les infinis jeux de lumière, chatoyant à flanc de montagne, et, voguant entre arc-en-ciel et mer, l’arrivée des voiliers qui achèvent ici leur traversée du Pacifique.

Cette même odyssée qu’effectua Jacques Brel, sur les traces de Gauguin, lui-même venu dans le sillage fantasmatique de Loti, de London et de Melville… De ces quêtes d’absolu, demeurent, telles des miettes de rêve échouées sur cette terre farouche, « La maison du jouir », où Gauguin peignait et faisait l’amour à ses belles alanguies… et « Jojo » le bimoteur grâce auquel Brel ravitaillait les villages enclavés de cette France du bout du monde. Surplombant le village d’Atuona, le petit cimetière coloré abrite, à l’ombre des frangipaniers, les tombes du Grand Jacques et du peintre maudit. A un siècle de distance, les deux succombèrent à l’envoûtement d’Hiva Oa, de ses hommes, de sa culture -gravée dans le bois, la pierre, inscrite sur la peau, et si puissante qu’elle éclipserait presque celle des autres archipels – et de ses mythes…

Pour en humer les mystères, direction le site archéologique d’Ilipona, où, au cœur d’une jungle épaisse, sont plantés pour l’éternité d’impressionnant tikis, les plus grands de Polynésie. Ces austères statues de pierre, symbole de l’équilibre entre la vie et la mort pour les tribus qui les érigèrent, ne prêtent pas vraiment à la rigolade. Contrairement à l’énigmatique « tiki souriant », sorte de Mona Lisa local, partie émergée d’un vaste ensemble cérémoniel.

Ces visites effectuées, on part pour un succulent déjeuner en compagnie de son guide, beau bébé de 100 kilos, superbement tatoué et hautement truculent. Chèvre au lait de coco, Ika mito, poisson cru marquisien, et popoi, chair fermentée du fruit de l’arbre à pain. Cap vers le nord ensuite, à la découverte de l’éblouissante nature marquisienne. Point de lagons, mais des pitons tourmentées, semblables à des forteresses. Des hameaux enchanteurs constellés de fruits et de fleurs. Des falaises de terre rouge plongeant dans l’eau turquoise… Un décor brut et divin, perdu dans les mers du Sud, où le temps a suspendu son vol. Et où chaque alizé, chaque galet, chaque feuille bruissante, semble chuchoter le conte immémorial d’une Polynésie poignante…

Hanakee Lodge

https://en.hotelhanakee.com

La note : à partir de 445 euros le bungalow en pension complète

Le must : séjourner dans l’un des bungalows avec vue sur le Pacifique

Le conseil : ne boudez pas la soirée marquisienne, ses chants et ses hakas

Par Sébastien Bardos