HIPPIE NOIR : « CRÉER ENSEMBLE »

La marque de fabrique du Parisien Hippie Noir ? Mélanger sonorités house et hip-hop pour créer une musique à son image, stylée et atypique. Rencontre.

Tu t’es lancé en début d’année avec le single « Venez danser ». Pourquoi ce nom d’artiste, Hippie Noir ?

Hippie Noir : Hippie Noir, c’est pour revendiquer un peu ce que je suis, c’est-à-dire un hippie de couleur noire ! Ce nom fait également référence au concept de « Haut Potentiel Noir », HPN.

Et le concept musical du projet ?

C’est de la musique électronique mélangée avec des cultures caribéennes ou hip-hop. Parce que je viens du hip-hop à la base.

Tu étais rappeur-lyricist avant de lancer ce projet. Depuis quand composes-tu ta propre musique ?

Depuis un an et demi. Avant, j’étais auteur-interprète. J’avais envie de faire autre chose et je me suis donc mis à composer, à apprendre à jouer du clavier, à apprendre à me servir de nouveaux logiciels…

Tu sors des morceaux fortement imprégnés de house. Quelles sont tes références ?

Je suis de 1987, j’ai 37 ans, donc je suis de la génération Daft Punk et French Touch. Ce sont les artistes qui m’ont donné envie de me lancer.

En tant que DJ, tu es sollicité par les marques de luxe pour leurs soirées. Tu as également ton propre lieu dans le quartier, non ?

C’est au 102 rue Réaumur (Paris 2e), je veux y faire une sorte de boiler-room qui s’appellera les « Encore Là », avec des performances, des live… Les artistes pourront y composer en direct, mixer, envoyer une ligne de piano, une ligne de basse, créer ensemble…

Quels sont les incontournables de ton DJ-set ?

Ça dépend du style et du lieu. En ce moment, je joue beaucoup le morceau de Demon avec Daft Punk, un classique, et de l’Afro-House : Black Coffee, etc.

Tu joues beaucoup de morceaux UK.

Oui, j’explore aussi des sonorités UK, je suis inspiré par Skepta, qui mélange rap et house. Et je travaille d’ailleurs sur un remix avec Bassboy, un producteur londonien, qui devrait sortir prochainement.

Tu t’es fait remarquer cette année grâce à tes remix.

J’ai réalisé celui de « Repose en paix » avec le producteur parisien Ateph Elidja. J’avais partagé une vidéo de mon remix, Booba l’a reposté, et avec Ateph, on l’a finalisé pour l’envoyer. Booba l’a ensuite signé sur Sublife, voilà !

Tu restes connecté au monde de la mode. Hier encore, tu étais à un défilé.

Oui, pour la marque Devred, pas en tant que mannequin, mais comme producteur et DJ. J’ai composé la musique du défilé et l’ai mixée en live, en m’adaptant au rythme des mannequins, pour accompagner la présentation de la collection.

La suite pour toi ?

Après avoir sorti « Venez danser » et « Repose en paix », je sors un troisième morceau : « Soluna ». Et je vous inviterai tous à la boiler-room !

@hippienoir



Par Laurence Rémilia

Photo Raoul Fortier