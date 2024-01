FLEUR BLEU.E : « VALORISER NOS ÉMOTIONS… »

Le duo de chez Pan European Recording, Fleur Bleu.e composé par Delphine et Vlad (30 ans et 31 ans) vient de sortir son premier album Unrequited Love . Dans un registre de l’indie-pop, le duo compose et écrit à deux voix. Rencontre rêveuse.

Les débuts de Fleur Bleu.e ?

Vlad : On s’est rencontrés dans un concert – à l’époque j’habitais à Los Angeles. Delphine est venue me rendre visite quelques mois après et on a passé deux mois à faire de la musique.

Delphine : Un an après, en 2020, on a concrétisé notre match musical.

Pourquoi ce nom Fleur Bleu.e ?

Vald : « Fleur bleue » vient du romantisme allemand, et c’est conceptualisé par le poète Novalis comme le symbole du passage du monde réel au monde du rêve. C’est l’identité même de notre musique. De la dream-pop rêveuse, éthérée et atmosphérique, à la guitare et à deux voix, en anglais et en français. .

Delphine : Et si nous avons choisi de transformer le nom en écriture inclusive, c’est pour inciter tout le monde à valoriser ses émotions.

Et vos influences ?

Vlad : À nos débuts, les textes féministes nous inspiraient beaucoup, particulièrement Refuser d’être un homme de John Stoltenberg qui nous a soufflé notre titre « STOLT 89 ».

Delphine : Le nom de notre premier album Unrequited Love, est inspiré d’un film de Wong Kar-Wai, Nos Années sauvages.

Que vous évoque une mode plus unisexe ?

Delphine : Nous avons un rapport à la garde-robe qui est déjà unisexe, on s’échange toujours nos vêtements.

Vlad : Je regarde toujours dans les deux vestiaires. D’ailleurs dans le clip de notre morceau « Pyjama Princess », j’apparais en robe !

Et pour un concert, c’est déjà arrivé ?

Vlad : Oui ! Je portais une robe noire en mèche.

Delphine : Et quand tu portes une robe sur scène, tu t’exprimes plus de manière organique. Pour moi, ce serait un costume oversize.

Votre 2024 ?

Delphine : On va faire une tournée, avec des dates pour janvier et février en France.

Vald : Et on espère sortir de nouvelles musiques pour l’automne 2024 !

@fleur.bleu.e

Par Anaïs Dubois

Photo : Julien Grignon