FESTIVAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 2025 : LE PALMARÈS

Consacré au « cinéma d’avenir », l’ébouriffant festival de Saint-Jean-de-Luz s’est terminé avec le triomphe des Filles du ciel. Et a une nouvelle fois révélé les talents de demain…

Ouvert au public, le festival de Saint-Jean-de-Luz est un des plus excitants de France, un festival populaire et exigeant qui célèbre de jeunes talents, de nouveaux visages et les grands noms de demain en présentant des premiers et seconds films venus du monde entier. Hugo Becker était le président de cette douzième édition, épaulé par Mara Taquin, Fanny Sidney, Leyla Bouzid et Stéphane Ly-Cuong, qui a vu le triomphe des Filles du ciel, avec pas moins de trois récompenses dont le grand prix). Au programme, des films réalisés par des femmes comme Les Filles du ciel, une histoire d’amitié et de plaies mal cicatrisées, N121 bus de nuit, The Good Sister, le magnifique Une année italienne… Et de beaux portraits de femmes comme dans Sauvons les meubles avec la merveilleuse Vimala Pons, L’Étrangère, sublimé par Zar Amir, ou encore l’étonnant film de Romane Bohringer, Dites lui que je l’aime. Hors compétition, on citera deux films en forme de promesse : La Danse des renards, une histoire de d’adolescence et de masculinité dans un internat sportif, avec un stupéfiant Samuel Kircher, et Vache folle, auto-produit (pour 100 000 euros) par Hugo Diego Garcia et Lorenzo Bentivoglio, qui balance un bon coup de boule dans le ciné français avec cette œuvre qui pulse et qui vibre, à la fois thriller rural et ce drame énervé.

Palmarès du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz 2025

Grand Prix :

Les Filles du ciel de Bérangère McNeese (prochainement au cinéma)

Prix de la mise en scène :

Huo Meng pour Le Temps des moissons (en salles le 24 décembre)

Prix d’interprétation féminine :

Héloïse Volle, Shirel Nataf, Yowa-Angélys Tshikaya Et Mona Bérard dans Les Filles du ciel de Bérangère McNeese

Prix d’interprétation masculine :

Swann Arlaud dans Sukkwan Island de Vladimir de Fontenay

Prix de la Critique

Sauvons les meubles de Catherine Cosme

Prix du Jury Jeunes

Les Filles du ciel de Bérangère McNeese

www.fifsaintjeandeluz.com



Par Marc Godin