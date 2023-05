ETHANN ISIDORE, INDY JR. : « RESTER …  NATUREL »

À 16 ans, l’acteur franco-bresiliano-mauricien fait partie du casting du prochain Indiana Jones , qui sera dévoilé à la 76ème édition du Festival de Cannes. Rendez-vous sur la Croisette ?

Tu as débuté dans la série pour ados Sam. Comment as-tu décroché ce rôle ?

Ethann Isidore : J’avais été repéré par une comédienne qui avait donné des contacts et des adresses de sites à ma mère pour trouver des castings. C’est comme ça qu’elle est tombée sur ce casting.

Après Sam, tu apparais dans la série Mortel de Frédéric Garcia (tu y joues le personnage principal jeune).

C’était ma première série Netflix, donc diffusée à l’international, et c’est grâce à ce rôle que j’ai été repéré par mon agent.

Tu avais fait du théâtre avant ?

J’ai commencé les cours de théâtre quand j’avais six ans, dans une petite troupe à Croissy sur Seine. Je continue encore aujourd’hui, au conservatoire d’Orléans.

Aujourd’hui, tu es à l’affiche d’une super-production, le Indiana Jones de James Mangold. Comment t’ont-ils enrôlé ?

Ça s’est passé assez vite. Je rentrais des cours et ma mère avait reçu un appel de mon agent : ils voulaient me voir pour passer le casting d’un « film américain d’aventure ». Au début, c’était confidentiel, on ne savait pas de quel film il s’agissait. Je suis allé faire le casting à Paris. Deux semaines après, je me suis rendu à Londres pour rencontrer le réalisateur avec la directrice de casting Nina Gold. J’ai passé la deuxième audition… et j’ai été pris ! Ensuite, on s’est refait tous les Indiana Jones (rires) !

Travailler aux côtés d’Harrison Ford ou Phoebe Waller-Bridge, ce n’est pas trop intimidant ?

Ford, j’avais le sentiment de déjà le connaître. C’est une légende vivante, mais j’avais l’impression de revoir un vieil ami. Phoebe est géniale, on s’amusait sur le tournage, on se faisait des concours de grimaces entre les prises.

Tu as dû parler anglais pour le film, tu maîtrisais la langue ?

Oui ! Grâce à mes parents qui m’ont fait regarder des séries Netflix en VO en boucle. Il faut regarder des films américains !

Quels sont les conseils que tu as reçus pendant le tournage ?

Rester naturel et oublier que je suis sur un plateau. On m’a souvent dit qu’il fallait faire comme s’il n’y avait pas de caméra et que tout ce que je vivais était réel. Ça fonctionne, les émotions deviennent plus intenses.

Prêt pour Cannes ?

Je pensais que j’allais regarder le festival tout seul devant ma télé, comme d’habitude, mais non ! Je vais monter les marches, assister à la projection du film… J’ai encore du mal à y croire.



Indiana Jones et le Cadran de la destinée, en salles le 28 juin



Par Fanny Mazalon

Photo Arnaud Juherian