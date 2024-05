EN DIRECT DE CANNES : BIENVENUE AU MOTEL DESTINO

Film noir brésilien, irrigué par le sexe et le désir, Motel Destino est une merveille signée Karim Aïnouz. Rencontre avec ses trois acteurs principaux : Iago Xavier, Nataly Rocha, Fabio Assunção.

C’est votre premier film. Qu’aviez-vous fait auparavant ?

Iago : J’ai commencé avec des pièces de théâtre à l’école. Je joue au théâtre, je suis artiste, performer, chanteur et peintre.

Nataly : C’est mon dixième long-métrage, j’ai fait plusieurs séries et je joue également sur les planches.

Vous êtes le plus connu des trois Fabio, notamment grâce aux séries.

Fabio : Oui. Je fais des séries depuis 33 ans, j’ai dû faire plus de 30 soaps et films.

Le film est sensuel, très érotique. Est-ce commun de voir de tels films au Brésil ?

Fabio : Le cinéma brésilien est varié, c’est sûr.

Iago : Mais le cinéma de Karim Aïnouz est unique, ses films ne ressemblent pas autres. C’est notre réalisateur le plus arty.

C’est la première fois que je vois un film noir, éclairé avec des néons bleus et rouges, avec des personnages en short.

Fabio : C’est la parfaite définition du film (rires).

Dans un entretien, pour parler de Motel Destino, le réalisateur Karim Aïnouz évoque les comédies pornographiques brésiliennes, films de sexploitation des années 70.

Iago : Le porno chanchada était très populaire dans les années 70. C’étaient des comédies érotiques vraiment soft, à petit budget, tournées à São Paulo.

Avec l’arrivée de Lula et la chute de Jair Bolsonaro, il y a-t-il un vent de liberté qui souffle sur le Brésil ?

Fabio : Bolsonaro était un fasciste. Son idée, c’était simplement de tuer la culture, on n’avait même plus de ministère de la culture.

Nataly : Il aurait bien sûr été impossible de tourner ce film sous Bolsonaro, notamment à cause des scènes érotiques. Avec Lula, tout revient et nous avons enfin un ministre de la culture digne de ce nom.

Comment s’est déroulé le tournage ?

Iago : Tout était écrit, mais nous avons eu une longue période de répétition où nous avons beaucoup improvisé. Ensuite, le scénario a beaucoup évolué.

Nataly : Au moment du tournage, le film avait été réécrit. Les improvisations ont été rajoutées au script.

Fabio : Nous avons tourné à Ceará, au nord de la région Nordeste, pendant 35 jours, après un mois de répétition.

Ça existe les love motels comme celui du film ?

Iago : Il y en a beaucoup, c’est vraiment commun chez nous. C’est exclusivement destiné pour faire l’amour, pas pour dormir. Les couples illégitimes prennent une chambre et paient à l’heure.

C’est la première fois que vous venez à Cannes ?

Nataly : De la France, je ne connais que les films. J’ai été très touchée de passer devant la salle Agnès Varda.

Iago : Mon film français préféré est La Haine, qui est très proche de notre réalité au Brésil. Mais quand tu débarques à Cannes, tu es dans un autre monde, un univers de luxe et de glamour.

Fabio : C’est également ma première fois en France. J’ai grandi avec Truffaut et Godard donc je suis très heureux d’être ici. C’est formidable que Cannes présente des films brésiliens, ouvre une fenêtre sur notre cinéma.



Motel Destino de Karim Aïnouz

Ressortie de la trilogie Dead or Alive le 10 juillet



Par Marc Godin