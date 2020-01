DISNEY CONTRE-ATTAQUE : STAR WARS AURA-T-IL LA PEAU DE NETFLIX ?

LA GUERRE DES PLATEFORMES

Ce même mois de novembre, c’est également Apple (mille milliards de dollars à la banque) qui est descendu dans l’arène. Ambassadrice d’Apple TV+, Jennifer Anniston est la vedette de The Morning Show, présentatrice d’une matinale dont le co-présentateur, Steve Carell, se retrouve viré à cause une histoire de harcèlement sexuel. Avec cette série prenante sur les dessous d’une matinale à l’ère #Metoo, Apple TV+ affiche un goût prononcé pour le bling (300 millions de dollars pour les deux premières saisons), tablant sur 136 millions d’abonnés payants en 2025. Mais si Disney, Netflix ou même Hulu possèdent de beaux catalogues, Apple TV+ n’est pas un professionnel du divertissement et ne devra compter que sur ses nouvelles prods. L’autre « Apple Original » est For all Mankind, un petit bijou uchronique (et si les Russes avaient posé le pied sur la lune les premiers ?). Le géant de la Silicon Valley ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et annonce déjà See, avec Jason Momoa, ou Servant de M. Night Shyamalan… HBO Max, la chaîne de streaming de Warner, proposera quant à elle des séries dérivées de Game of Thrones et Amazon Prime, une série inspirée du Seigneurs des anneaux.

La guerre des plateformes a bel et bien commencé. Et il n’y aura pas que des winners… D’ores et déjà, la question se pose : comment les spectateurs vont-ils agir face à cette profusion annoncée ? Sans parler de l’arrivée du sport et d’émissions de divertissement qui risquent de bousculer encore davantage nos comportements de spectateurs embedded (selon un sondage effectué à l’instant auprès du reste de la rédaction, deux séries sur trois se zieutent désormais sous la couette).