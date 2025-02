COMMENT PLANIFIER VOTRE CHECK-UP DE LUXE ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI. Les autres, vous pouvez tourner la page. Sans rancune ?

Légende photo : SAIN ET SAUF_ Ce jeune gaillard au teint pimpant, à l’œil vif et au système digestif en sous-régime, c’est l’entrepreneur américain Bryan Johnson, 47 ans (ressenti 40). À ses côtés, son fils, Talmage, 19 ans. L’idéal du père ? Éliminer la mort à l’aide de quelques millions d’euros, de transfusion sanguine et d’huile d’olive extra vierge.

Tendez le bras et la CB, ça va saigner. Non, il n’est pas question d’un jus detox premium à la spiruline ou au chardon-marie, même si la cure coûte le prix d’une pochette Coach. Il n’est pas non plus question de Maitaké ou de Polypore en poudre à boire le matin en se bouchant le nez. Il s’agit ici d’un tout autre level de soins atteint par la secte des hygiénistes (comprenez hypocondriaques CSP+) : les check-up de luxe.

La promesse ? Prévenir les maladies avant même qu’elles ne soient détectables et traiter des maux en tout genre (gueule de bois comprise) pour, in fine, rester jeune et ne jamais mourir. Quelle idée.

Prenez Bryan Johnson. L’entrepreneur américain de 46 ans, aidé de ses milliards, de son docteur favori, Olivier Zolman, d’une batterie de machines médicales dernier cri et de ses 111 pilules matinales, travaille depuis quelques années à supprimer ses rides et son cholestérol (et, au passage, sa joie de vivre). Son idéal de vie totalitaire et nietzschéen tout aussi grisant que lucratif, il le met même à portée de votre main avec son programme Blueprint (des gélules, des t-shirts siglés « Don’t die » et un peu de bonne volonté) à faire pâlir d’envie le plus rigoureux des moines shaolin (sous rétinol).





FORMULE « OPTIMAL + »

Il va sans dire que grappiller deux-trois années de vie supplémentaire n’est pas remboursé par la sécu, peu importe que votre mutuelle vale un loyer Rue Montorgueil. La plus réputée dans le secteur, la clinique londonienne Preventicum, réclame 14 000 euros pour vous prélever un litron de sang et votre urine dans un gobelet (en porcelaine, qui sait).

Cette formule « Optimal + » vous prodigue une heure de psychanalyse (pour vous épancher sur vos traumas d’enfant gâté) et huit petits scanners dans la toute nouvelle génération d’IRM avec « expérience audiovisuelle relaxante ». De son côté, le docteur Hui et son équipe de spécialistes dédiée à votre survie vont effectuer pas moins de cinquante analyses sur vos très estimés fluides. La chance.

Et si vous craignez de croiser un confrère ou votre belle-sœur pendant que vous déambulez les fesses à l’air dans votre jolie chemisette verte, la clinique a tout prévu. À l’instar des bordels berlinois les plus réputés, Preventicum promet que « vous ne rencontrerez pas d’autres utilisateurs non médicaux de notre établissement pendant votre séjour ». Votre santé est entre de bonnes mains.

Par Suzanne Derquine