CHRISTOPHE : NOTRE INTERVIEW VERITÉ (ENFIN PRESQUE) DE MARS 2016

Il fait nuit et il crachine quand j’arrive boulevard du Montparnasse : la Closerie dans mon dos, la Coupole et la Rotonde au loin, le quartier de Christophe est bien fourni niveau brasseries. Mais je ne suis pas Gilles Pudlowski. A l’adresse indiquée, je gravis les trois étages et sonne. C’est Brigitte qui vient m’ouvrir. Infatigable attachée de presse du beau bizarre, Brigitte est habituée à organiser des interviews à des heures indues. Elle prend ses heures supplémentaires avec le sourire et, le temps que Christophe soit prêt, m’emmène boire un verre à la cuisine. Là, je tombe sur Tof Van Huffel, fidèle collaborateur de Christophe depuis quinze ans – déjà producteur d’Aimer ce que nous sommes en 2008, c’est encore lui qui a réalisé Les Vestiges du chaos. Tof me sert du vin rouge et embraye sur l’enregistrement au long cours de ce nouvel album, étalé sur huit ans de Paris à Tanger en passant par Saint-Rémy-de-Provence. Le résultat ? Dans le prolongement de Comm’ si la terre penchait et Aimer ce que nous sommes: un mélange perché de pop, de blues et de chanson, d’expérimentations indus et électro, de ballades et de grands moments (« Stella Botox », « Drone », « Tu te moques », « E Justo », « Mes nuits blanches ») Un quart d’heure passe jusqu’à ce que déboule Christophe. J’ai beau l’avoir rencontré plusieurs fois, je reste frappé par son incroyable physique de Vercingétorix en modèle réduit. Il est né la même année qu’Alain Juppé mais n’a pas la même touche, avec ses lunettes bleutées, sa crinière et sa moustache. Toujours aussi doux dingue et bondissant, le barde septuagénaire m’invite à le suivre à son salon-studio. J’y retrouve sa déco capharnaüm, son piano Steinway, ses machines et ses synthés, ses juke-boxes et sa collection de vieilles radios, ses affiches, ses fétiches, ses bibelots… Il y a beaucoup de femmes, partout : une imposante Vierge noire, et des photos moins catholiques. On s’assoit. J’enclenche le magnéto. Christophe, lui, sort un premier mouchoir.