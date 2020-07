C’EST COMMENT… À REBOURS ?

• Tellement chiant que le livre audio contient plusieurs pistes où l’on entend le comédien chargé de faire la lecture dormir.

• Il eût été bienvenu que la pagination fût elle-même à rebours pour permettre au lecteur de mieux gérer son temps et ainsi mieux anticiper la fin de cette purge.

• Pas toujours crédible. Il ne fait que lire des livres et regarder des tableaux et bouffer. Dans la réalité il aurait forcément mis Rire et Chansons à un moment ou un autre. C’est juste obligé.

• L’incompréhension qui suivit sa parution n’a pas totalement disparu aujourd’hui : essayez de le lire dans le métro et vous verrez le visage outré des autres passagers !!