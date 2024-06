Louis Koo immense vedette beau gosse des Hong Kong polars films on on kampaille l'evenement

nos jeunes Dalton du film Raymond Lam, Terrance Lau, Tony Wu and German Cheung defendent la citadelle de Kowloon ou les bobbies et autres british cops n'osaient penetrer pas

Voilà l'équipe complete en formation pingoins de Cannes : Le real Soi Cheang, le beau Louis Koo et les cancres bad boys: Raymond Lam, Terrance Lau, Tony Wu and German Cheung

Louis Koo voilà en monsieur presque respectable bien bronzé il a été à ses débuts mannequin dans ses premiers films c'était forcément un putain de rebelle de fils de pute (Let's Go Slam Dunk 1994) Louis Koo chante , ecrit et designe des lunettes il est ambassadeurs pour de grandes marques ! plus besoin d'attaquer la Monopoly Bank of Hong Kong