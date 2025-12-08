ANJA VERDEROSA : « ON ADORE »

Bimbo désarçonnante dans L’Épreuve du feu (Aurélien Peyre), l’actrice de 24 ans est venue nous parler acting et nail-art. Interview crève-l’écran.

Tu es à l’affiche de L’Épreuve du feu aux côtés de Félix Lefebvre (qui joue Hugo) dans lequel tu incarnes Queen, une jeune fille extravertie, amoureuse, à l’esthétique cagolesque. Comment as-tu appréhendé ton personnage ?

Anja Verderosa : Je l’ai aimé dès que j’ai lu le scénario. Queen, c’est mon double si je pousse tous les curseurs de ma personnalité, dans la gestuelle, le phrasé, les grands éclats de rire, le style affirmé ! Les personnalités comme elle, j’en ai dans mon entourage, dans le même style, avec leurs longs ongles manucurés, et on les adore.

Ça a été le déclic de ta carrière ?

Oui, c’est un point de bascule. Avant ce tournage, j’étais une grande anxieuse, et ça n’est pas revenu ! Ce côté ultra confiant de Queen, qui met tout en place pour ne pas se laisser déstabiliser par les autres, m’a confirmé que je ne m’étais pas trompée de voie. C’était libérateur.

Le film aborde le mépris de classe, le passage à l’âge adulte, la pression sociale… Comment s’est passé le tournage ?

J’avais peur d’être le vilain petit canard de l’histoire et que mon personnage, soumis au jugement dans le film, dont on se moque beaucoup, dépasse la fiction. Mais non, nous avons eu un coaching de groupe et le set a été très bienveillant, notamment grâce au producteur Bruno Levy et la communication avec les autres acteurs, Félix (Lefebvre), Suzanne (Jouannet), Victor (Bonnel)…

La suite pour toi ?

Cet été, j’ai tourné dans À bientôt quelque part, par Clément de Villiers et Armand Foux, deux jeunes réals de 21 ans. Je vais ensuite faire le prochain film de Judith Godrèche, Mémoire de fille, adaptation du roman de Annie Ernaux. Le tournage commence en octobre et je serai dans une ambiance années 1960, teinte en blonde !



