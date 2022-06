AïSSATOU DIALLO SAGNA : « LE CÉSAR ? MON QUATRIÈME BÉBÉ ! »

Aide soignante à la Pitié Salpêtrière, Aïssatou Diallo Sagna , 39 ans, a été la belle surprise de La Fracture de Catherine Corsini.

Tu as obtenu le César du meilleur second rôle féminin pour La Fracture. Tu nous racontes ?

Aïssatou Diallo Sagna : Je suis aide-soignante depuis 17 ans et, à la suite d’un casting sauvage, j’ai eu l’occasion de jouer dans le film de Catherine Corsini, de faire un petit tour à Cannes mais aussi de remporter mon quatrième bébé, le César.

Au bout de combien de temps se sent-on légitime ?

Au bout de deux jours. Très, très vite en fait.

Ta première impression du tournage ?

C’était impressionnant de voir tout ce petit monde s’affairer, mais ça m’a rappelé mon métier de soignante avec une équipe pluridisciplinaire.

Le meilleur conseil qu’on t’ait donné ?

« C’est aussi ta personnalité qu’on veut. Ne cherche pas à en faire plus que nécessaire. »

Des patients t’ont-ils déjà reconnue ?

Oui c’est arrivé. Ça me met toujours mal à l’aise. Je suis fière, mais je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose d’extraordinaire.

Tu es à l’aise avec le César ?

Oui avec lui, ça y est ! On l’a adopté à la maison. Il habite dans le salon.

La suite ?

Je serai à l’affiche du prochain film Yolande Moreau, Même au milieu des ruines.

Même au milieu des ruines, Yolande Moreau : prochainement.



Entretien Margot Ruyter

Photo : Alexandre Lasnier



Robe Imane Ayissi

Bijoux Cartier

Stylisme Freestyle by Sandrine