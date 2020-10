IL Y A 50 ANS NAISSAIT LE MAGAZINE «ACTUEL»

« Quand on apprend ça, on s’y rend directement, et on retrouve les ouvriers dans un bistrot juste à côté de l’imprimerie, se souvient Didier Chapelot, le créateur de la maquette des premiers Actuel, également de l’expédition. Jean-François leur parle de l’importance du titre qu’on veut imprimer, il essaie d’user de son bagout. » Conscient des limites de tout raisonnement idéologique et du pouvoir de persuasion jamais démenti d’un alcool à 45°, le futur patron de la contre-culture française tente une dernière manœuvre. « Jean-François leur offre quelques bouteilles de Ricard et on finit par trouver un compromis : ils nous filent les clés de l’imprimerie, à condition qu’on fasse le boulot nous-mêmes. » L’honneur idéologique est sauf.

Une fois à l’intérieur, le commando – le boss Jean-François Bizot, 26 ans, son adjoint Michel-Antoine Burnier, 28 ans, et Didier Chapelot, donc, 18 ans – s’y enferment plusieurs jours. Ils apprennent les rudiments du métier et, pour que l’objet puisse incarner visuellement les promesses du rêve hippie, le jeune Didier (qui a appris son métier auprès de son père Pierre, le directeur artistique de la revue Planète) s’essaie à la « split-fountain », une technique très prisée des titres underground anglo-saxons : « J’étais passé à Londres avant de faire la connaissance de Bizot et j’y avais rencontré Richard Neville du magazine OZ. J’ai pu voir comment ils bossaient. Sauf que nous, on n’avait droit qu’à deux couleurs – ça coûtait moins cher. Alors, on mettait, dans un même encrier, un jaune d’un côté, un bleu de l’autre. Ces couleurs étaient séparées par une cale placée au centre, qu’il fallait ensuite décaler pour créer cet effet psyché. Ça te fait des couleurs uniques, impossibles à recréer autrement. » Au bout de plusieurs jours – durant lesquels ils dorment sur place à même le sol –, la revue voit le jour.







«ACTUEL», LA STORY

5 août 1970_Festival Popanalia (Côte d’Azur): Bizot y distribue un numéro zéro d’«Actuel», mal accueilli par les gars de la Gauche Prolétarienne.

Octobre 1970_Alain Delon est en couv’ de «Salut les copains», Bourvil, de «Paris-Match». Y a pas autre chose en kiosque ?

1971_La rédaction quitte la rue de Richelieu pour des locaux plus grands rue Lebouis dans le XIVe. Ils prédisent que l’arrondissement deviendra un «Haight-Ashbury à la française».

Février 1972_La rédaction lance un appel pour trouver des correspondants en province. Mille réponses.

Octobre 1975_Dernier numéro de la première époque. «Hyma La Hyène» cite Cioran pour dire au revoir: «Nous sommes tous au fond d’un enfer dont chaque instant est un miracle.»