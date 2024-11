29e Chocolat Show Parc Porte Versailles

Cadeau: Le joli coeur de Sandy Heribert !

Maelle Canals à la sortie de la cabine "magique" (micro onde?) qui a fondu le devant de sa robe

Maelle Canals dans la cabine "magique" (micro onde?) en plein fumant bizz buzz

Maelle Canals avec sa robe chocolatée avant d'entrer dans la cabine (micro onde?)

La Finale avec Miss Ile de France 2024 Julie Dupont habillée by Chocolate Stephane Glacier et designer Marie Clesse accompagnee de Miss France 2019 Vaimalava Chaves habillee parMaison Pralus and designer Stephane Pagan

La finale du chocolat Show

Championne de tir à l'Arc Lisa Barbelin habillée parVincent Guerlais et designer Angelique Godey and la nageuse Paralympic Champion Emeline Pierre by Chocolate Jean Luc Decluzeau and designer Michaela Daniel Thomas

La journaliste presentatrice Sandy Heribert et la petite princesse Lucresse habillées par Les Chocolats du Cœur and designer Julia Hervet

Miss France 2019 Vaimalama Chaves delicieusement habillee by Maison Pralus et designer Stephane Pagan

Christophe Licata et Anna Riera de Dance avec Les stars habillés by Chocolate La Reine Astrid/ Ara Chocolate et designer Promperu France

Championne de tir à l'Arc Lisa Barbelin vous décoche un salut pointu

Model Sekou Keita aet Championne Athletisme Nantenin Keita habillés by Cholate Vivianne Kuame et designer Roger Bango

Voilà la championne or de Taekwondo Althea Laurin par le Chocolat Maelig Georgelin et designer Claudine Vicaire

Miss Ile de France 2024 Julie Dupont dans toute sa splendeur

Miss France 2019 Vaimalava Chaves très sage pendant les essayages

L'actresse Elyorissa Makanga de “Ici Tout Commence “ par Chocolat Gael Jacob et designer Vanessa Galan prend son envol canari

La delicieuse actrice Elyorissa Makanga de “Ici Tout Commence “ par Chocolat Gael Jacob et designer Vanessa Galan apres les ailes, la cuissz !

En Backstage Aurelie Alemps, Maelle Canals en mode civile, Gael Claviere et Jerome Blin

Sandy Heribert en mode civile et la petite Dune qui vient de dévorer tous les chocos de la robe de sa maman

Quand elle sera grande Lucresse deviendra chamionne de Taekwondo comme Althea Laurin

Miss France 2019 Vaimalava Chaves zn tenue de tous les jours

"Sourisez" Un selfie avec Elyorissa Makanga c'est "Ici que Tout Commence"

Elyorissa Makanga jumelle avec Nantenin Keita

Une championne d'athletisme Nantenin Keita avec une Championne de nataion Emeline Pierre

Miss World Maroc 2023 Sonia Mansour by Chocolate La Gazelle d’Or and designer Danielle Blanche et Sandy Heribert by Les Chocolats du Cœur and designer Julia Hervet

Sandy Heribert et la petite princesse Lucresse habillées par Les Chocolats du Cœur plein pot !!