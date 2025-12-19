MÉMORIMAGES, OU COMMENT RACONTER CE QUE LA MER NE DIT PLUS

À Landéda, Mémorimages réunit enfants et aînés pour raviver la mémoire écologique locale. Mêlant archives, cinéma et échanges intergénérationnels, l’initiative incarne une culture des transitions ancrée dans le territoire : comprendre hier pour mieux habiter demain.

Briser l’amnésie environnementale, ensemble

Né en 2023 au sein d’Abers Lab, un laboratoire d’innovation sociale arts & sciences du Finistère, l’initiative Mémorimages naît dans une région marquée par une histoire environnementale forte. De fait, cette dernière a connu des catastrophes maritimes ruinant la biodiversité, fragilisant les pêcheurs et ostréiculteurs et transformant le littoral, notamment la marée noire de l’Amoco Cadiz de 1978, dont les traces matérielles et mémorielles s’effacent aujourd’hui peu à peu.

L’initiative part d’un constat simple : la transmission de cette mémoire est inégale, parfois même absente, alors même que les enjeux écologiques du littoral (pollution, érosion, perte de biodiversité) sont omniprésents. Abers Lab imagine alors un espace où jeunes et aînés se rencontrent, croisent leurs récits, et tissent ensemble une compréhension sensible de leur environnement pour arriver à la réalisation d’un court-métrage synthétisant ce partage.





Des ateliers intergénérationnels où les histoires se croisent

Pensé pour des groupes associant enfants de 8 à 11 ans et résidents d’EHPAD, Mémorimages crée ainsi les conditions d’un dialogue intergénérationnel rare. Les ateliers reposent sur la découverte d’archives audiovisuelles, la collecte de témoignages et l’apprentissage du montage d’images. L’objectif : réactiver la mémoire écologique en donnant à chacun un rôle dans la co-création d’un court film documentaire. Cette approche est riche en ce qu’elle décloisonne les disciplines — arts, sciences, histoire locale — et redonne une présence concrète aux événements passés.

Entre 2023 et 2024, deux parcours pilotes ont été menés avec l’EHPAD des Abers.

Le premier, Sur les traces intimes de l’Amoco, réunit des élèves de CE2-CM1 et les résidents âgés qui racontent leur expérience sur le territoire, l’impact de la marée noire et les transformations du littoral, et qui font le lien entre les pollutions d’hydrocarbures d’autrefois et celles, plus diffuses, des microplastiques actuels. Les participants découvrent aussi la question des filets fantômes, ces filets de pêche perdus ou volontairement laissés dans l’océan par les pêcheurs, symbole d’une résilience maritime à réinventer.

Le second parcours, Hier, aujourd’hui et demain, être écolier à Lannilis, explore la transmission des savoirs au sein de l’école : comment les pratiques éducatives ont évolué ; ce qui se perd, ce qui se transforme, et comment préparer les générations à venir à une relation plus durable au vivant.

À travers ces récits croisés, le programme aborde de manière accessible des enjeux complexes : l’amnésie environnementale, la pollution marine, la mutation des paysages agricoles, ou encore la fragilité des écosystèmes littoraux. Le cinéma devient un outil de compréhension collective, capable d’activer les souvenirs, d’imager les transformations du territoire et de créer un lien émotionnel avec les événements passés.





Des films qui circulent et qui rassemblent

Les films réalisés ont été présentés lors des Rencontres d’Abers Lab, et suscitent un intérêt croissant. Certaines productions se sont portées candidates à des festivals régionaux et internationaux, et la Cinémathèque de Bretagne a, par la suite, intégré les documentaires à sa collection, renforçant la portée du projet. Pour les participants, l’expérience permet de redécouvrir l’histoire locale, de valoriser la parole des aînés et de reconnaître l’impact des catastrophes écologiques sur la vie quotidienne d’hier et d’aujourd’hui.

La réussite de cette initiative repose sur une forte mobilisation locale : EHPAD, écoles, artistes, chercheurs et partenaires institutionnels ont unis leurs compétences et travaillé conjointement pour donner une visibilité nouvelle aux récits du territoire et renforcer la cohésion entre générations. Une initiative qui montre bien que la mémoire collective, lorsqu’elle est partagée et réactivée, devient une ressource essentielle pour comprendre les crises écologiques contemporaines.

Photo ©aberslab