LE PARFUM SE FAIT LE MUR

Pschitt-Pschitt ? Cette délicate action de presser le pulvérisateur et de libérer un coup de vapeur, soit olfactif, soit visuel, les fanas de graff’, comme celles et ceux de fragrances, connaissent. Quoi de plus luxe que la bombe Montana ? Quoi de plus street que le dernier Moncler ? Les créateurs Marc Chaya, David Frossard et Pierre Guillaume partagent leur savoir… et leur flair.